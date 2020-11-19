Политолог Марков заявил о готовности назвать своего пса Байденом

Москва, 19 ноября. Тенденция называть домашних питомцев именами личностей, известных в политической среде, связана с политизацией мирового сообщества. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре с корреспондентом издания «ПолитРоссия».

По информации Российской кинологической федерации (РКФ), россияне стали чаще называть собак в честь американского президента Дональда Трампа. Согласно последним данным, в РФ зарегистрировано 72 четвероногих друга по кличке Трамп. Чаще всего в честь главы называют немецких овчарок, шпицев и чихуахуа. Вторую позицию по популярности среди собачьих кличек занял бывший американский президент Барак Обама.

Сергей Марков объяснил, с чем это связано. С его точки зрения, в данном случае нужно говорить об «общей политизации, которая происходит во всем мире».

«Российская политика лишена ярких лиц и драматизма. В России из ярких политиков, пожалуй, разве что Путин, Жириновский и Зюганов, но никто так домашних питомцев называть не будет», — пояснил эксперт.

Он добавил, что американские политики нередко «эти персонажи устраивают шоу в СМИ», а то, что россияне называют своих питомцев их именами, демонстрирует и положительное, и негативное отношение с их стороны.

«Главное, что это выражение некой несерьезности. Называют собак не именами реальных людей — Обамы и Трампа, — а именами их медийных персонажей, которые транслируются в средствах массовой информации. Поэтому тут всегда есть место чувству юмора», — объяснил политолог.

Собеседник издания также признался, что назвал бы своего домашнего питомца Байденом, так как он является еще более комедийным персонажем, чем Обама и Трамп.

Напомним, выборы президента в США прошли 3 ноября. Некоторые американские СМИ назвали кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем. Однако действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении отстаивать собственную победу в суде. Байден «победил, потому что выборы были сфальсифицированы», уверен Трамп.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения США отказывается сотрудничать с командой Джозефа Байдена, досрочно объявившего себя новым американским президентом.