Мэр прифронтовой Горловки ответил Зеленскому на призыв «вернуться домой»

Киевские власти в последнее время полюбили называть Горловку «украинской Шушой», предполагая повторение в Донбассе сценария нагорно-карабахской войны. Форпост Донецкой Народной Республики окружен с трех сторон линией разграничения с Украиной и числится приоритетной целью в наступательных планах ВСУ.

Мэр Горловки Иван Приходько в интервью ФАН объяснил разницу между Донбассом и Карабахом, ответил президенту Украины на призыв «вернуться домой» и рассказал, как сегодня живется прифронтовому городу.

«Донбасс слеплен из другого теста»

— Иван Сергеевич, в последнее время на Украине царит нездоровая атмосфера реванша, которая подпитывается примером победы Азербайджана в Карабахе. Горловку даже стали называть «украинской Шушой», подразумевая возможность молниеносного военного решения конфликта в Донбассе. Насколько вообще применимы эти аналогии?

— С точки зрения того, что ВСУ вот уже шестой год готовятся к новой войне с республиками Донбасса, — вполне применимы. Причем эта подготовка, как и в случае с азербайджанской армией, опирается на самую широкую помощь западных стран. В украинских порядках мы который год наблюдаем иностранных инструкторов: британских, американских, из ряда других стран. Однако Донбасс — не Карабах, он слеплен из другого теста.

— В чем это выражается?

— Основной фактор — это статус жителей ДНР. На сегодня в республике получено уже более 200 тысяч российских паспортов. Мы такие же полноценные граждане РФ, как и жители любого другого российского региона. Поэтому аналогия «Горловка — украинская Шуша» совершенно неуместна. Это не более чем влажные мечты украинских националистов.

— Выходит, Киев просто блефует, когда говорит о силовом сценарии в Донбассе?

— Вовсе нет, и мы это вполне ощущаем. В последние недели линия разграничения «задышала»: каждый день приносит новые инциденты. Спокойный период, который продолжался с июля, явно закончился. В ход с украинской стороны пошло не только стрелковое оружие, но и гранатометы и минометы. Мы постоянно отмечаем заходы к нам украинских разведгрупп. Пока обстрелов мирных жителей нет, но линия фронта уже активна. Так что подготовка к обострению явно налицо: Украина «прощупывает» нас, пытаясь определить слабости нашей обороны.

«У Киева — извращенное понимание «дома»

— А есть ли такие слабости? Недавно Владимир Зеленский обратился к жителям народных республик, даже на русском выступил — звал «домой»… Пойдут ли?

— На Украине вообще какое-то извращенное понимание «дома». Это ко мне в дом пришли захватчики, которые рассказывают мне, как жить, кого любить, на каком языке разговаривать. А я их из моего дома выставил как непрошеных гостей. Причем я в этом доме прожил немало — и при УССР, и уже в «незалежной» Украине, а они по-прежнему повторяют мантру «чемодан — вокзал — Россия». Вообще, явно видно, что Украина вдохновилась недавними событиями в Нагорном Карабахе, но восприняла их исключительно односторонне.

— В своем обращении к «украинцам Донбасса» Зеленский заявил, что контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ) на линии разграничения блокированы вовсе не ВСУ и что, мол, жители республик «знают, кто блокирует КПВВ с другой стороны». Что же вы знаете об этом?

— Декларация Зеленского — еще одна наглядная иллюстрация неадекватности Киева. На самом деле, процесс прохода через все КПВВ был серьезно осложнен. Но не кем-то неназываемым, а самой Украиной.

«Остались те, кто свой выбор сделал»

— Как в ДНР отнеслись к последним законодательным инициативам Киева, например к идее интернировать граждан «вероятной страны-агрессора»?

— Это интересный момент. Как сейчас Киев зазывает нас «домой»? Он предлагает фактические концлагеря для владельцев российских паспортов и просто неугодных. Что ж, оригинальный способ помириться.

Или еще одна инициатива украинских властей — идея отменить пенсии для жителей Донбасса. Если пенсионер лично не обратился в пенсионные ведомства на территории Украины на протяжении года, то его пенсию фактически аннулируют, назвав это «заморозкой». А ведь многие наши старики не могут выехать через линию разграничения просто по жизненным показаниям.

Но украинских властей все это не интересует — они зовут нас «домой» только из политических соображений. А мы предпочитаем судить о намерениях Украины исключительно по делам.

— Сами-то они верят в собственные инициативы?

— Наверное. Проводят же они у себя фейковые опросы «Хотите ли вы вернуться в/на Украину?». Но поскольку опрашивают они только тех, кто уже и так переехал на подконтрольную Киеву территорию, то получается известный результат: «Да, хотим».

— А те, кто остались?

— Среди жителей нашей Горловки тех, кто действительно полагает возможным «возврат на Украину», — от силы 5%. Остальные настроены по отношению к этой идее резко отрицательно. И это вполне объяснимо: люди шесть лет сидели под обстрелами, боялись за своих детей и близких, мерзли в холоде. Для них Украина давно перестала быть точкой притяжения, превратившись в причину лишений и бед.

Так что настроения в ДНР практически однозначные — для нас выбора не стоит, он уже сделан. Сценария, который нарисовали в своих головах в Киеве просто не существует: Горловка — это не Шуша.