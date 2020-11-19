Адмирал Иван Крузенштерн: икона русского морского флота

В этот день, 19 ноября 1770 года, родился российский адмирал и один из руководителей первого русского кругосветного плавания Иван Федорович Крузенштерн. В нашей стране, пожалуй, нет более известного мореплавателя — его имя на слуху в нашей стране у каждого ребенка, в том числе благодаря мультфильму «Каникулы в Простоквашино», где Крузенштерна называют «человек и пароход». Но не только упоминанием в детских мультиках знаменит адмирал: в честь его заслуг именем прославленного мореплавателя названы 13 географических объектов по всей Земле: проливы, острова, горы и рифы.

Крузенштерн был рожден в дворянской семье эстонско-шведского происхождения, однако всегда при этом считал себя русским — в подтверждение этому достаточно упомянуть, что он изменил свое имя с Адама Йоханна на Ивана Федоровича. Молодой человек проходил обучение в Морском кадетском корпусе, однако закончить его не смог из-за начавшейся войны со Швецией — его отправили служить на корабль «Мстислав», на котором он показал себя наилучшим образом, получив в итоге звание лейтенанта.

Крузенштерн продолжил служить за границей, набираясь знаний и опыта у лучших моряков того времени — англичан. Вдохновленный их исследовательскими подвигами юный офицер обратился в Морское министерство Российской Империи с рискованным проектом — организовать кругосветное путешествие под российским флагом, которое должно было прославить страну. Тогда его не послушали, однако после того, как спустя три года с той же идеей в ведомство обратилась влиятельная Русско-американская компания, о Крузенштерне вспомнили и назначили его руководителем данной экспедиции.

Первое русское кругосветное плавание

В итоге в августе 1803 года в сторону запада отправились два корабля: «Надежда» и «Нева». Командовали ими сам Иван Крузенштерн, а также его друг Юрий Лисянский. К вопросу набора команды они подошли серьезно, стараясь брать в нее исключительно русских моряков.

«Если бы принять всех охотников, явившихся с просьбами, то мог бы я укомплектовать многие и большие корабли нашего флота отборнейшими матросами», — писал позднее будущий покоритель морей.

Условия жизни на кораблях были очень тяжелыми: маленькие шлюпы, на которых моряки отправились в путешествие, были завалены оборудованием и припасами, в том числе живыми козами, коровами и свиньями, чье присутствие явно не добавляло комфорта людям.

Однако капитан сделал все возможное для облегчения сурового быта своих подопечных: выдача провизии строго по нормам и жесткая дисциплина были отменены, а для поднятия духа членов экипажа проводились праздники — так, с большой помпой было обставлено пересечение экватора — первое в истории русского флота! Возможно, именно поэтому тяготы путешествия не закончились матросским бунтом — частым итогом подобных экспедиций.

Путешествие Крузенштерна ставило перед собой несколько задач: как коммерческих, так и научных. Наукой занимались ученые-естествоиспытатели — в том числе и сам капитан. Были попытки установить дипломатические отношения с Японией — эту задачу взял на себя Николай Рязанов, директор Русско-американской компании, также отправившийся с мореплавателями.

Экспедиция продлилась целых три года: за это время ее участники побывали на многих континентах, уточнили географические карты и сделали огромное количество открытий. Команда Юрия Лисянского даже успела поучаствовать в боевых стычках с североамериканскими индейцами и помогла обустроить быт русских колонистов на Аляске.

Преподавательская работа

«Надежда» и «Нева» вернулись в Кронштадт в августе 1806 года, завершив тем самым первое кругосветное путешествие в истории России. В знак признательности Академия наук направила Крузенштерну торжественную благодарность, в которой особо были отмечены заслуги капитана в области «открытий и исследований, далеко раздвинувших предметы естествознания и географии».

Сам мореплаватель после прибытия на Родину занялся обработкой и публикацией собранного им по всему свету материала. В своих записках об этом путешествии Крузенштерн рассказывает много интересных вещей о том, что было им увидено в плавании: особенно впечатляет описание быта и нравов дикарей; а великолепный для своего времени атлас в большом количестве содержит карты, рисунки и планы. Лисянский тоже оставил наследие: в его книге есть подробное описание берегов Ситки и Кодиака.

Дальнейшая жизнь Крузенштерна неразрывно связана с морским кадетским корпусом: в 1811 году он был назначен инспектором классов Морского кадетского корпуса, а в 1827 году — директором этого учебного заведения. На этой должности знаменитый мореплаватель провел 16 лет и за это время ввел новые предметы для преподавания, обогатил библиотеку и музеи Морского кадетского корпуса многими учебными пособиями, а также учредил так называемый офицерский класс.

Кроме того, Крузенштерн разработал целую инструкцию по тому, как правильно надо «ходить» в кругосветное путешествие на кораблях — по ее лекалам в 1815–1818 годы была проведена новая экспедиция, уже под началом одного из воспитанников Крузенштерна. Сам он занялся созданием «Атласа Южного моря», приложив к нему немало гидрографических записок.

Уйдя в отставку с должности директора Морского кадетского корпуса, 14 октября 1842 года Крузенштерн был удостоен звания генерала, состоящего при Особе Его Императорского Величества. До самой своей смерти в 1846 году прославленный мореплаватель оставался членом Адмиралтейств-совета, Учёного комитета Морского министерства, а также входил в состав Главного штаба Его Императорского Величества.