Михаил Боярский о Садальском: Пусть говорит все, что хочет

Москва, 19 ноября. Знаменитый советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский заявил ФАН, что вообще никак не собирается реагировать на резкие слова, сказанные его коллегой Станиславом Садальским.

Народный артист РСФСР в небольшом эксклюзивном интервью ФАН признался, что ему все равно, кто и что говорит — не только о нем, но и о членах его семьи.

«Я не очень знаком с этим человеком, поэтому это его личное дело, — сказал Боярский. — Пускай он говорит все, что хочет. И мне абсолютно неинтересно, что он сказал».

По словам собеседника ФАН, у него с сыном, депутатом Госдумы Сергеем Боярским, — свои взаимоотношения, и посторонних людей он в отношения с родными не пускает.

Ранее Станислав Садальский, комментируя мнение Михаила Боярского по теме «безденежья артистов» во время пандемии новой коронавирусной пандемии, согласился с ним в том, что надо идти зарабатывать деньги в другие отрасли.

При этом заслуженный артист РФ, известный по ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «О бедном гусаре замолвите слово», заявил, что «главному мушкетеру» легко рассуждать. Садальский имел в виду, что Боярский-старший якобы в свое время «включил свои питерские связи» и «пристроил своего сына-миллиардера» Сергея (судя по всему, в Госдуму депутатом).

До этого Михаил Боярский сказал, что настоящий мужчина не имеет права просить помощи у государства.