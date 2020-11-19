Саруханов рассказал о сгоревшем в пожаре соседе

Москва, 19 ноября. Советский и российский музыкант Игорь Саруханов рассказал ФАН, что на самом деле произошло в деревне, где, по сообщениям СМИ, заживо сгорел его сосед.

«Знаете, не совсем сосед. Это сосед по деревне, так будет точнее, — поправил корреспондента ФАН певец. — Деревня, в которой произошла беда, называется Хотяжи. Там сгорел дом вместе с хозяином. Мой дом — на пригорке, напротив через дорогу, и я в 6:30 или в 6:45 проснулся, увидел зарево».

Саруханов добавил, что моментально вызвал пожарных. Он подчеркнул, что не был лично знаком с этим человеком.

«Никто не мог его, видимо, спасти. То ли спал, то ли что…» — предположил музыкант.

Он рассказал, что у жителей поселка есть общий чат, где сейчас обсуждается возможность помочь семье погибшего.

«Мы сейчас думаем, и если сообщество решит помочь, то, конечно, я всегда в первых рядах, — заверил Саруханов. — Я сделал то, что должен был сделать любой человек, — просто пройти и посмотреть, что в соседней деревне горит дом, я не мог. Это нормальный человеческий поступок, вот и все».

Саруханов пояснил, что несчастный случай произошел в Одинцовском районе, а он живет в Рузском. По его словам, там живут достаточно состоятельные люди.