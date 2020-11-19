Сын Джигарханяна намерен посетить могилу отца в Москве

Москва, 19 ноября. Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан прилетел в Москву. Пасынок актера, живущий в США, не успел на похороны, но собирается посетить Ваганьковское кладбище в ближайшее время. Там артист похоронен рядом со своей дочерью.

«Да, я в Москве. Все, что полагается сделать в таком случае, уже делается», — сказал Степан Джигарханян корреспонденту ФАН.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни, его похоронили во вторник на Ваганьковском кладбище. 17 ноября в театре актера прошла гражданская панихида.

Недавно стало известно, что Джигарханян все-таки не женился повторно на своей второй жене Татьяне Власовой, как сообщили ранее СМИ со ссылкой на Марка Рудинштейна. Подробнее об этом — в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.