Московские врачи нашли время на научные разработки в пандемию COVID-19

В Москве прошла XVIII Премия Москвы в области медицины. В прямом эфире в ходе онлайн-трансляции экспертное жюри определило шесть победителей среди коллективов медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы, федеральных и частных клиник.

«Эпидемия коронавируса не остановила научного прогресса, научных разработок, инновационных подходов, активной работы по внедрению научных достижений в практику московской медицины», — заявил глава ДЗМ Алексей Хрипун.

В этом году на конкурс было подано 95 работ — в три раза больше, чем в прошлом. Исследования оценивали 140 тысяч представителей медицинского сообщества.

«Спектр тем очень широкий: он отражает практически все сферы деятельности московского здравоохранения, — отметил доктор медицинских наук и профессор. — Конкурс продемонстрировал достижения столичного здравоохранения. Надеюсь, что он будет мотивировать медиков на новые научные изыскания и способствовать их признанию в нашем обществе».

Заместитель руководителя департамента Елена Ефремова удивлена ажиотажу вокруг конкурса в период пандемии нового коронавируса.

«При непростом графике работы вы успеваете спасать человеческие жизни и разрабатывать инновационные проекты и решения в области медицины. В своих работах вы затрагиваете не только практические аспекты организации медицинской деятельности, новые методы диагностики и лечения болезней, но высокие технологии!» — отметила она.

Главный внештатный специалист ДЗМ по анестезиологии-реаниматологии Денис Проценко воспринял тенденцию с воодушевлением.

«То, что мы сегодня видели на финале Премии, демонстрирует, что никакие пандемии не страшны для московской науки», — заявил ФАН главный врач ГКБ № 40 ДЗМ.

В состав жюри конкурса вошел и главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова ДЗМ Николай Плавунов.

«Я ознакомился со всеми работами, каждая из них — это шаг вперед, и из таких шагов складывается развитие нашей медицины. В сложных условиях пандемии авторские коллективы много и напряженно работали, поэтому я уверен, коронавирусная инфекция в любом ее варианте не страшна московскому здравоохранению!» — сказал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ.

Лауреаты получат гранты от Мэрии Москвы в размере 3 миллионов рублей. Одной из самых перспективных работ, по мнению жюри конкурса, стал проект «Мобилизация научно-практического потенциала лучевой диагностики при эпидемии COVID-19 в масштабе мегаполиса».

«Наше исследование нашло понимание и поддержку специалистов. Это свидетельствует о том, что мы делаем работу, которая помогает пациентам, и дает новые возможности для врачей. Для всех нас Премия в области медицины — это значительный прорыв; это реальные проекты, которые уже работают на практике и это будущее нашей московской медицины. Большое спасибо каждому, кто за нас проголосовал», — рассказал в интервью ФАН директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ Сергей Морозов.

Победители конкурса также представили свои наработки в области лечебно-диагностической интестиноскопии (метод диагностики заболеваний в отделе тонкого кишечника), ранней реабилитации пациентов с травмой и дегенеративными заболеваниями позвоночника, совершенствования навыков оказания первой помощи населению мегаполиса, диагностики меланомы и других злокачественных новообразований кожи.

«Такие разработки, как новые протоколы лечения диагностики и применения плазмы, применение телемедицинских технологий, атлас морфологический соответствующий и другие, я уверен, в следующем году будут представлены на соискание этой Премии», — пообещал Алексей Хрипун.

Премия города Москвы в области медицины была утверждена указом мэра столицы в августе 2002 года, и с тех пор дает возможность московским медикам продемонстрировать свои достижения в различных сферах научной и практической деятельности. Московское правительство ежегодно поощряет наиболее активные коллективы за актуальные инновационные разработки, направленные на улучшение здоровья людей и развитие московской медицины.