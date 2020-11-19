Томский аптечный склад формирует бесплатный набор лекарств от COVID-19

Томск, 19 ноября. Совсем скоро в Томской области начнется бесплатная выдача лекарств людям, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции амбулаторно, то есть на дому. Деньги на приобретение лекарств регионам выделило правительство РФ.

«Деньги выделены, они поступили в регион – 40,6 млн рублей. На текущий момент проведены аукционные процедуры и заключено уже 20 контрактов на поставку. По 13 контрактам поставка выполнена. Определен единый оператор – это Областной аптечный склад, именно он будет комплектовать наборы для выдачи», – сообщил во время прямого эфира заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

Областной аптечный склад дал небольшой комментарий ФАН.

«Мы сейчас активно работаем над формированием набора лекарственных средств», – рассказали Федеральному агентству новостей представители аптечного склада.

Корреспондент ФАН поинтересовался, какое количество денег сможет сэкономить больной COVID-19 в Томске.

«В бесплатный набор войдут только те медикаменты, которые утвердило Министерство здравоохранения. Комплектация набора будет зависеть от степени протекания болезни, которую установит врач. Поэтому сумма поддержки для каждого будет разная», – сообщили ФАН в департаменте здравоохранения Томской области.

В департаменте подчеркнули, что лекарственные препараты можно будет получить в поликлинике, а маломобильным жителям области доставят медикаменты домой.

Отметим, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Томской области находится под полным контролем руководства области.