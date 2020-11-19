Надежда Бабкина раскрыла подробности отношений с молодым любовником

Москва, 19 ноября. Известная эстрадная певица Надежда Бабкина откровенно рассказала о взаимоотношениях с молодым кавалером и объяснила, почему не приняла предложения выйти за него замуж.

Исполнительница в своей книге «Модная народная» поделилась историей о молодом возлюбленном, встреча с которым стала «судьбоносной». Бабкина познакомилась с ним в 2003 году. Тогда начинающий артист Евгений Гор принимал участие в песенном конкурсе, а Надежда была членом жюри.

«Я поняла, что со мной происходит что-то непонятное. Я невольно вытянулась и пристально, не моргая, стала слушать каждую ноту, каждый звук. У меня возникло страстное желание увидеть его близко», — поделилась воспоминаниями Бабкина.

По ее словам, Евгений потом сам вышел с на связь с известной певицей. Они проговорили весь вечер, а на следующий день артистка уехала в Москву. Гор произвел на Бабкину сильное впечатление.

«Думала, эта блажь пройдет со временем. Но нет, не прошла. И когда мы встретились еще через три месяца, я уже решила не сдерживать своих чувств», — разоткровенничалась эстрадная певица.

Тогда она приняла решение пригласить молодого возлюбленного в свою программу. Исполнительница пожаловалась на СМИ, которые публиковали непроверенную информацию и пытались расстроить таким образом их отношения. Нередко появлялись материалы, в которых утверждается, что Евгений Гор — «альфонс», а романтические отношения с Надеждой Бабкиной — всего лишь «рекламный ход».

По собственному признанию артистки, Евгению Гору было тяжело в отношениях со знаменитостью.

«На него давит мой авторитет. И я тоже далеко не подарок. Со мной совладать практически невозможно. Привыкла все решать сама», — пояснила Бабкина.

Пара поддерживает романтические отношения уже 20 лет, но певица замуж не хочет, хотя Гор уже несколько раз делал ей предложение. Надежда заявила, что считает себя вольной птицей, а «ответственность, обязательства и рутина ее уничтожат».

«У каждого из нас есть собственное пространство. Мы не маячим круглосуточно друг у друга перед глазами», — добавила Бабкина, заметив, что менять положение дел она не планирует.

Ранее Бабкина опубликовала фотографии с пышного торжества, посвященного ее юбилею, и восхитила фанатов дерзким образом.