«Театр песни» выиграл кассацию у КИО уже без Орбакайте

Москва, 19 ноября. В июле текущего года «Театр песни» покинул последний член семьи Аллы Пугачевой, оставив в учредителях только Евгения Финкельштейна с уставным капиталом 1,5 миллиона рублей.

Кстати, название организации с «Театра песни Аллы Пугачевой» на просто «Театр песни» поменялся за две недели до того, как из учредителей вышла сама певица.

В ноябре прошел очередной суд по тяжбе между «Театром песни» и комитетом имущественных отношений из-за участка земли, где в 2011 году планировали отгрохать дворец для выступления звезд эстрады. Был даже заключен договор на аренду земли, заказан сам проект, презентован.

Однако в 2014 году Куйбышевский районный суд признал распоряжение КГА, которым утвержден акт о выборе спорного земельного участка, а также согласование главного архитектора Санкт-Петербурга незаконными. Так как строительство театра помешает прокладке магистрали, запланированной генпланом города. Начались судебные тяжбы между «Театром» и администрацией Санкт-Петербурга.

Сама Пугачева сдалась уже через два года, поняв, что даже ее имя не заставит город отказаться от магистрали в пользу дворца. Кристина продержалась еще четыре года. За это время общество выплатило городу за аренду более 40 миллионов рублей.

Последнее обращение в суд было по поводу возвращения денег за аренду. Иск на 47 911 547,71 рублей был подан в июне 2019 года. Арбитражный суд и последующие инстанции иск удовлетворили, но лишь частично и на сумму в 40 раз меньшую — 1 277 452,49. По мнению суда, город еще в 2014-м предложил расторгнуть договор аренды, однако общество всячески этому сопротивлялось.

Пугачева хотела строиться только на Васильевском острове, а Финкельштейн предлагал пустить магистраль сквозь здание. Город, в свою очередь, отказался вносить какие-либо изменения в генеральный план и предлагал Пугачевой другие участки. В результате «Театр песни», существующий вот уже более 15 лет, занимался судебными тяжбами, потеряв более 50 миллионов.