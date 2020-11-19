Более 1 млрд рублей направят на капремонт домов Томска в 2021 году

Томск, 19 ноября. В четверг состоялась пресс-конференция «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» на тему «Ситуация в сфере капитального ремонта домов в Томске», докладчиком которой был генеральный директор фонда Николай Савотин.

Корреспондент Федерального агентства новостей принял участие в пресс-конференции.

Николай Савотин рассказал, что 2020 год был непростым для регионального фонда капремонта по причине возникновения незапланированных ситуаций. Трудности при ремонте многоквартирных домов возникли по ряду причин: пандемия, рост цен на строительные материалы и нехватка рабочей силы.

«Сейчас у нас есть уверенность в том, что к концу года физическое исполнение всех взятых обязательств фондом будет выполнено к концу года. Большая часть домов готова к сдаче выполненных работ», — рассказал Николай Савотин.

Также генеральный директор фонда сообщил, что на следующий год выделено более одного миллиарда рублей на ремонт домов.

«Из миллиарда рублей, запланированных на проведение ремонтных работ в следующем году, прошли через конкурс уже 750 миллионов рублей», — заявил Николай Савотин.

Оставшиеся 250 млн рублей будут распределены между подрядчиками уже в скором времени.