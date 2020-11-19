«Кладбище» домашних животных обнаружили в подвале жилого дома в Пензе

Пенза, 19 ноября. Пензенские волонтеры не теряют надежды спасти несчастную собаку, что провалилась в стихийно образованную дыру между бетонными плитами у дома №46 на улице Карпинского. Как сообщили корреспонденту ФАН волонтеры пензенского зоодвижения «Сердце чистейшей породы», в настоящий момент предпринимается очередная попытка вызволить четвероногого заложника ситуации.

«Никакие ЖКХ, МЧС не оказывают помощь. Пришел слесарь, открыл дверь в подвал и все! Волонтеры и один активист вновь в подвале. Но собаки там так и нет. Продолжаем поиски», — поделилась с корреспондентом ФАН волонтер зоодвижения «Право на жизнь» Анна Рождественская.

Как стало известно ФАН, о падении собаки под бетонные перекрытия подземных коммуникаций впервые заговорили 12 ноября, когда местные жители услышали жалобные стоны, раздающиеся из-под земли. В работу тотчас же включились волонтеры, которые были вынуждены столкнуться с абсолютным равнодушием коммунальщиков.

«Я была там вчера и беседовала со службами ЖКХ. Их спасение собаки не особо интересует, им надо устранить свои проблемы — закрыть дыру. Например, мне сказали: «Вы хоть представляете, что значит поднять плиты, чтобы посмотреть, там ли собака?». Даже прежде чем попасть в подвал, мы бились несколько дней. Все потому, что в подвал нельзя проникнуть без разрешения инстанций. Особо никто волонтерам не помогает. Все приезжают, смотрят и уезжают» — поделилась с корреспондентом ФАН волонтер зоодвижения «Сердце чистейшей породы» Наталья Башкирова.

Волонтер зоодвижения «Право на жизнь» Анна Рождественская рассказала ФАН, какие ужасы ей пришлось увидеть в подвале дома №46 на улице Карпинского. По словам активистки, вся площадь под домом была усыпана десятками трупов птиц, кошек и мышей, которыми долгое время питались различные насекомые.

«Для меня не впервой видеть мертвых животных, но то, что было в этом подвале, эта вонь, муравьи, опарыши, разложившиеся животные… Я не понимаю, как там люди просто живут! И даже после того, как я везде раскидала фото мертвых животных и новость об этом, никакая служба палец о палец не стукнула, чтобы их убрать. Только местный 15-летний парень потрудился и немного убрался там, пока мы искали собаку», — поделилась с ФАН Анна.

Волонтеры также рассказали ФАН, что в последний раз собаку под плитами видели 14 ноября. Они утверждают, что животное может перемещаться вдоль подземных коммуникаций в поисках выхода.

«В подвале ее нет. Там тоннель труб ведет в другой подвал. Все зарешетчато — не продохнуть, горы мертвых отравленных кошек и расплодившиеся крысы, которые едят этих кошек. А собака застряла непонятно где, сначала слышали лай и скулеж, а сейчас, спустя 6 дней, у нее нет сил, возможно», — сообщила подробности одна из активисток.

Неравнодушные пензенцы не теряют надежды спасти собаку до того, как коммунальщики закроют образовавшуюся в коммуникациях дыру. Несмотря на оптимистичный настрой, волонтеры не отрицают, что травмированный четвероногий пленник мог давно погибнуть в недрах бетонных тоннелей.