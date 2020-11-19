Участникам и инвалидам Майдана выплатят 86 млрд гривен из бюджета Украины

Украинские эксперты обсудили недавнюю инициативу депутатов о предоставлении крупных льгот и компенсаций участникам Майдана. По их мнению, этот шаг сам по себе означает полную деградацию власти, а также то, что она стоит на пороге острого политического кризиса. Корреспондент ФАН передает из Киева.

С 13 ноября на Украине отмечают «велико свято» — седьмую годовщину начала Евромайдана. Чтобы отметить эту дату достойно, два нардепа от правящей «Слуги народа» Анатолий Остапенко и Олег Арсенюк внесли в Верховную раду специальный законопроект. Он предоставляет обширные льготы для участников переворота, а также членов семей «героев» так называемой Небесной сотни (людей, погибших на Майдане от рук самих организаторов госпереворота).

Авторы законопроекта предложили присваивать участникам Евромайдана статусы «члена семьи героя Небесной сотни», «пострадавшего участника Революции достоинства», «пострадавшего участника Революции с инвалидностью». Членам семей «героев» Небесной сотни хотят дать государственные финансовые гарантии по 26 направлениям — от бесплатной медицины и обучения до проезда на транспорте и компенсации «коммуналки». Пострадавшим майдановцам и «инвалидам революции» намерены выдать по 20 льгот — вплоть до бесплатных ж/д и авиабилетов.

Кроме того, нардепы намерены выплатить 1 миллион гривен тем, кто потерял на Майдане члена семьи. Тяжелые повреждения, полученные там же, оценили в 700 тысяч гривен, средней тяжести — в полмиллиона, а легкие — в 200 тысяч гривен. Остапенко и Арсенюк не поленились и подсчитать общие траты казны на нужды майданщиков и их семей — получилось 86 млрд гривен. При этом авторы закона никак не регламентировали формальные признаки, отличающие участников Майдана от обычных граждан. Так что, по идее, объявить себя «героем революции» может чуть ли не любой желающий, имеющий травмы на теле.

Украинские эксперты напомнили: как установило независимое расследование, из 94 официальных «героев» Небесной сотни как минимум 27 человек оказались случайными людьми, погибшими либо далеко от Майдана, либо от рук бунтовщиков, либо вообще от естественных болезней, то есть не имевшими отношения к «революции». Полагаются ли льготы этим людям, депутаты почему-то не указали. К тому же в самом обосновании документа уже заложена ложь.

Так, в тексте законопроекта дано определение термину «Революция достоинства» — «политические и общественные изменения на Украине в 2014 году, вызванные массовым движением протеста против отказа руководства страны от законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию». Увы, это неправда — Верховная рада закрепила в конституции курс Украины на Евросоюз и НАТО только в феврале 2019 года, спустя пять лет после Майдана.

Киевский публицист и блогер Игорь Лесев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал законопроект о льготах участникам Майдана «приговором» воле большинства украинцев.

«Идея закидать льготами на 86 миллиардов гривен участников «Революции достоинства», конечно, пустая в плане реализации. У нынешних властей нет средств даже на то, чтобы пролечить бесплатно полным курсом хотя бы одного больного коронавирусом, взятого «с улицы». А тут — 86 миллиардов на каких-то «возможно, пострадавших», — удивился он. — Тем не менее инициатива от двух «слуг»-недоумков Арсенюка и Остапенко совсем не случайна. В составе «Слуги народа» «порохоботы», расисты, «соросята» и дегенераты составляют большинство».

Эксперт вспомнил первый Майдан 2003-2004 годов, в котором принял участие.

«Именно тогда я впервые ощутил вкус ненависти к совершенно незнакомым мне согражданам. Это удивительная по эффективности технология разделения людей. Казалось бы, человек тебе ничего не сделал, он даже тебе улыбается, но сине-белый флажок в его руках уже доводит тебя до неистовства. У первого Майдана хотя бы была вменяемая сценическая легенда: формально он выступал против фальсификаций на выборах. По итогу украинцы узнали, что «Ющенко ТАК» — это было не за честные выборы, а за «своего» против «чужого», — сообщил Лесев. — Страна тогда не развалилась, пронесло. Мы сожрали «третий тур» и решили жить дальше, типа, по правилам — большинство формирует власть, а власть на отведенную пятилетку куролесит».

Публицист констатировал, что в последующие десять лет страну колбасило все в тех же цивилизационных парадигмах: светлое или темное, восточное или западное?

«Но при этом никто не аннулировал базовое право: «победитель формирует повестку на свою пятилетку». Этим правом обладали президент Янукович и [бывший премьер-министр Украины Николай] Азаров, отказавшиеся подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. И вопрос не в том, правы они были или нет. Главное, что они имели такое право — они победили на выборах, сформировали вертикаль власти и приняли решение, — отметил он. — Поэтому, когда на улицы Киева вышел «Майдан-2», это была форма публичного протеста лишь одной из групп украинского сообщества. А протест — дело конституционное, как семейные скандалы: не согласен — повысь голос, разбей посуду. Но, уж если ты в стиле Раскольникова сгоряча зарубил супруга, тогда познакомься со статьями УК».

Эксперт напомнил, что за Виктора Януковича в 2010 году проголосовало 12,5 млн украинцев.

«Нужно каждый раз вспоминать это число, когда смотришь на многолюдные фотографии с Майдана, где было 100 или 200 тысяч человек. Дальше были «темные времена» [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, мракобесие и триумф тех, кто не голосовал за Януковича. Из второго Майдана Украина вышла абсолютным лузером — она потеряла территории, проиграла войну, обнулила свое промышленное производство, а главное, не создала комфортной жизни для большинства своих граждан. Страна-неудачник — это итог пятилетки Порошенко, — заявил Лесев. — Иначе в 2019 году не было бы [президента Украины Владимира] Зеленского, история которого у всех на виду. Сначала огромная надежда, потом разочарование, сегодня уже сарказм. И тут появляется этот «законопроект» от ноунеймов Арсенюка и Остапенко о «льготах жертвам Майдана». Понятно, что никто «жертвам революции» 86 миллиардов гривен на блюдечке не принесет. Государству-банкроту не до таких щедрот. Но этой бумажкой «слуги» легализуют фундаментальный акт несправедливости, произошедший в феврале 2014 года, когда выбор большинства был «обнулен» нахрапным протестом. Не через следующие выборы, пусть и сомнительные, как в 2004-м, а просто без выбора, толпой».

По мнению блогера, с этого момента власть Зеленского становится идейной правопреемницей Порошенко.

«Через двух недоумков-депутатов «слуги» официально отвергают право большинства граждан определять внутреннюю и внешнюю политику страны. Вместо этого они легализуют «право нахрапа». Это означает, что и эту «пятилетку Зе» мы, считай, бездарно потеряли. Ни правовых отношений в государстве, ни гражданского примирения в обществе, ничего светлого у нас не будет. Временщик Зеленский официально стал «дурной копией Порошенко», — заключил аналитик.

Киевский политолог Алексей Романов отметил, что, согласно последним решениям судов Украины, государство будет вынуждено заплатить за бесчинства эпохи Порошенко и эти деньги оно возьмет у налогоплательщиков.

«За разгон Евромайдана уже готовятся платить, в том числе и милиционерам, которые разгоняли протесты в разных городах, а также прокурорам, следователям, госисполнителям и прочим силовикам, которые открывали уголовные дела против майдановцев. То есть полицейский исполнял свои прямые обязанности — разгонял Майдан или руководил сносом палаток на нем. Так же как и прокурор, который открыл уголовное дело. Теперь они могут получить миллионы гривен, — сообщил эксперт. — А заплатят им миллионы потому, что уголовные преследования этих силовиков, организованные режимом президента Порошенко, были незаконными. Что и подтверждено оправдательными приговорами судов».

С точки зрения Романова, под эту «лавочку» компенсации могут получить не только силовики, пострадавшие от режима Порошенко, но и преступники в погонах.