Москва, 19 ноября. Провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Крыма могут грозить неприятными последствиями для Киева. К такому выводу пришли китайские аналитики, своим мнением они поделились на страницах издания Sohu. Эксклюзивный перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Украинские военнослужащие ранее провели учения, в рамках которых отработали операции по силовому захвату российского полуострова. Они включали в себя пересечение границы РФ, захват аэродрома, а также командного центра связи и склада с боеприпасами. Китайские эксперты отметили, что планы ВСУ выглядят весьма нелепо.

Авторы Sohu с иронией заметили, что «судя по содержанию учений, Украина пытается установить контроль над Крымским полуостровом всего лишь парой солдат».

«С аналогичными шансами на успех Кием может попытаться победить скалу при помощи куриного яйца», — добавили они.

Эксперты из Китая предупредили, что любые попытки пересечь границу России обернутся тяжелыми последствиями для Киева, а украинские военные пожалеют о том, что приняли участие в этой операции. Москва больше всего переживает не из-за провокаций украинской стороны, а из-за того, что США их поддерживают, отмечают аналитики китайского издания. К примеру, Вашингтон в прошлом году принял решение предоставить Киеву военную помощь в размере 250 миллионов долларов.

Киев и Вашингтон хорошо понимают, что операция по силовому захвату Крыма не может быть реализована ни в каком случае, констатировали аналитики. Однако ни Соединенные Штаты, ни Украина не хотят отказываться от провокацией у российской границы.

«При помощи военных учений правительство Зеленского пытается создать видимость своей жесткой позиции по отношению к России. Политики пытаются заставить людей поверить в свою дееспособность», — добавили эксперты.

Они назвали провокации украинской стороны довольно жалкой попыткой произвести впечатления на своего противника. С точки зрения авторов Sohu, единственный вариант для Киева — нормализация отношений с Москвой.

Обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец ранее назвал главную ошибку Украины, которая может привести к тому, что российский флаг России поднимется над Киевом.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Российский президент Владимир Путин не раз говорил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.