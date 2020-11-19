Швейцария осталась без коек интенсивной терапии для больных коронавирусом

Власти Швейцарии оказались не готовы ко второй волне коронавируса, поскольку все 876 сертифицированных коек интенсивной терапии уже заняты. Об этом сообщает Швейцарское общество интенсивной медицины (SSMI).

Первая волна COVID-19 лишь слегка затронула Швейцарию, но во время второй волны страна неоднократно превышала порог в 10 тыс. ежедневных заражений на 8,5 млн. жителей. Кроме того, по данным властей, бесплатных коек в отделениях интенсивной терапии больше нет.

«Швейцарские отделения интенсивной терапии работают на пределе своих возможностей», — предупреждает Швейцарское общество интенсивной терапии.

Главный хирург Вооруженных сил Швейцарии Андреас Штеттбахер заявил, что благодаря вмешательству армии количество мест в отделениях интенсивной терапии в стране было увеличено до 1,1 тыс. Также он предупредил, что мест для всех может не хватить, потому что загруженность отделения интенсивной терапии составила 80%.

Весной Швейцария относительно легко перенесла первую волну COVID-19, но сильно пострадала от второй волны, поскольку оказалась к ней совершенно не готова. Введенные правительством ограничения, связанные с закрытием ресторанов и отменой второстепенных массовых мероприятий, привели к замедлению темпов распространения инфекции. Но стремительно меняющаяся ситуация показала, что введенных мер недостаточно.

Швейцарские власти выразили обеспокоенность по поводу увеличения числа смертей среди пожилых людей. В течение первой недели ноября 1702 человека в возрасте старше 65 лет умерли от причин, связанных с коронавирусом. Врачи предлагают отложить все несрочные медицинские процедуры, чтобы избежать переполнения больниц. Они также призывают всех, особенно тех, кто имеет высокий риск развития тяжелой формы COVID-19, разработать директивы, например, о том, хотят ли они получать длительное жизнеобеспечение в случае тяжелого заболевания.

Усугубляет ситуацию и то, что Швейцария не является членом Европейского союза, поэтому не может использовать договор между странами ЕС о перенаправлении больных в соседние государства, например, в Германию, Францию и Италию.

Заметим, что с начала пандемии в Швейцарии зарегистрировано 280 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 и 3377 смертей. Федеральное управление здравоохранения страны (FOPH) сообщает, что за последние 24 часа в Швейцарии и Лихтенштейне было подтверждено 6114 случаев заражения и 85 случаев смерти.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что более 56 млн человек в мире заразились коронавирусом.