Вдовца Легкоступовой застали в окружении молодых девушек

Москва, 19 ноября. Певица Наталья Штурм разместила у себя в Instagram-аккаунте фото вдовца певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова с двумя молодыми девушками.

На опубликованном снимке Фирсов приобнимает двух девушек за талию и выглядит очень довольным. Штурм заявила, что мужчина слишком рано перестал скорбеть по недавно умершей жене.

«Не прошло и двух месяцев вдовец в ночном клубе с явным удовольствием лапает за задницы девиц. Скажите мне ребята — а что такое скорбь? Есть вообще мозги у этого? И что случилось с Валей, что она пошла замуж за бездушного прагматика?» — возмутилась певица.

Подписчики артистки согласились с ее словами и возмутились поведением вдовца Легкоступовой. Они выразили недоумение, как певица могла выйти замуж за Фирсова.

Ранее Юрия Фирсова обвинили в новом романе после смерти Легкоступовой. В СМИ стали появляться сведения о том, что вдовца неоднократно видели в компании разных женщин на прогулке.