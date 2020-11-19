Гоген Солнцев из-за ревности избил пожилую жену на глазах у полицейских

Москва, 19 ноября. Скандально известный шоумен и блогер Гоген Солнцев набросился с кулаками на свою пожилую супругу Екатерину Терешкович, заподозрив ее в измене.

Солнцев заволновался пару дней назад, когда его жена не пришла домой ночевать. Супруга блогера не появлялась дома три ночи подряд. Шоумену удалось выяснить, что Терешкович находится у своего нового приятеля — психотерапевта Артема Бесова. Приревновавший Солнцев устремился в квартиру друга жены, взяв с собой дочь супруги Полину.

«По дороге увидели сотрудников полиции и попросили их подняться с нами в квартиру», — рассказала женщина.

Когда шоумен и Полина в компании правоохранителей зашли в квартиру Бесова, Терешкович и психотерапевт проводили некий сеанс. Увидев это, Солнцев разрушил их «алтарь», чем сильно разозлил супругу. Жена блогера бросилась на него с кулаками, после чего Гоген повалил ее на пол и начал бить, выкрикивая нецензурные оскорбления. Полицейским с трудом удалось разнять супругов.

Дочь Терешкович сильно переживает за маму, поскольку Бесов связан с подозрительной историей. Психотерапевт был женат на экстрасенсе Илоне Новоселовой, которая погибла несколько лет назад при загадочных обстоятельствах. Полина опасается, что ее мать попала в секту. Не исключает женщина и интимной связи между Бесовым и Терешкович, пишут СМИ.

Гоген Солнцев и его пожилая супруга постоянно привлекают внимание общественности различными скандалами. Недавно шоумен подарил Екатерине Терешкович гроб, из-за чего она устроила настоящую истерику. Преподнести похоронный атрибут своей супруге блогера вынудила ее алкогольная зависимость. Странным подарком Солнцев попытался припугнуть жену.