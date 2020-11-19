Прохор Шаляпин назвал «швалью» известных артистов России

Москва, 19 ноября. Певец Прохор Шаляпин обрушился с критикой на известных российских артистов, которые уже давно заработали не безбедную жизнь, и призвал их уйти со сцены.

Артист сделал гневное заявление, указав, что популярные артисты, которые зарабатывают миллионы на своих выступлениях и постоянно светятся на телевидении, должны завершить свою карьеру и дать дорогу молодым.

«Глупо, когда они возмущаются. Всем простым людям сейчас тяжело. Уходите и дайте дорогу молодым и талантливым ребятам. Страна устала от этих артистов. Я за молодежь. У нас на сцене поет одна шваль. У нас много талантливых ребят, их просто не поддерживают», — сказал Прохор Шаляпин.

Певец также «прошелся» по Валерию Меладзе, который до этого предложил бойкотировать новогодние шоу. По его словам, народ будет только рад, если на экранах ТВ не появятся звезды, от которых все уже устали.

«У звезд типа Меладзе в прошлые годы по 5–7 новогодних корпоративов было. Они зарубили огромные деньги. Им платили по 5–10 миллионов рублей за выступление. Мне обидно за талантливых ребят», — сказал в беседе с Teleprogramma.pro Прохор, добавив, что молодые исполнители готовы участвовать в «огоньках» бесплатно.

Меладзе призвал государство обратить внимание на проблемы артистов, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. В противном случае он заявил, что звезды могут начать бойкотировать новогодние шоу. Предложение артиста было встречено неоднозначно. Одни поддержали Меладзе, другие посчитали, что так будет некрасиво по отношению к своим поклонникам.