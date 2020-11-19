Госдума рассмотрит законопроект о наказании иностранных сайтов за цензуру

Москва, 19 ноября. Законопроект о наказании иностранных интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ рассмотрят в Госдуме 19 ноября.

Документ подготовили депутаты из разных фракций. Авторы предлагают вводить санкции против зарубежных сайтов за ограничение доступа по расовой, национальной и политической принадлежности. Законопроект предусматривает наказание за блокировку страниц российских телеканалов в соцсетях или удаление сделанных российскими телевизионщиками фильмов.

В качестве мер борьбы с цензурой планируется использовать блокировку, замедление трафика, а также наложение штрафов за неисполнение требований Роскомнадзора. Меры собираются применять не только к соцсетям, но и к крупным IT-платформам. Санкции будут вводиться по согласованию с МИД РФ, поскольку речь идет об иностранных компаниях, и при принятии решений необходимо отталкиваться от позиции внешнеполитического ведомства, сообщают СМИ.

Факты цензуры в отношении российских изданий со стороны западных компаний фиксировались неоднократно. Например, принадлежащий корпорации Google видеохостинг YouTube недавно ввел ограничения против канала журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Роскомнадзор уже потребовал снять эти ограничения. От цензуры Google также пострадали Федеральное агентство новостей, ANNA News, News Front, «Царьград» и другие СМИ.