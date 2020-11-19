Московский суд продлил арест сыну экс-губернатора Приангарья Левченко

Москва, 19 ноября. Басманный суд Москвы продлил арест депутату Законодательного Собрания Иркутской области Андрею Левченко на три месяца.

Он обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере. Левченко будет находиться под арестом как минимум до 20 февраля следующего года. Также под домашним арестом находится глава ООО «Звезда» Олег Хамуляк, признавший свою вину.

Сын экс-губернатора Иркутской области был задержан 28 сентября. Правоохранительные органы заявили о его причастности к махинациям с деньгами Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. Ущерб от преступной деятельности Левченко составляет более 185 млн рублей.