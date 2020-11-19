Ученые выявили необычное свойство прививки от гриппа

Москва, 19 ноября. Прививка от гриппа может уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили американские ученые.

Эксперты изучили данные более чем 237 тысяч пациентов и пришли к неожиданному выводу, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых была прививка от гриппа, был на 18% меньше по сравнению с теми, кто не вакцинировался.

Как указала Американская кардиологическая ассоциация, у вакцинированных снижался риск смерти от других заболевания на 28%. При этом люди, у которых была прививка, на 13% меньше сталкивались с проблемами с сердцем.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что грипп и коронавирус нового типа могут иметь схожую симптоматику, но у заболеваний есть ряд отличий. Грипп и коронавирус похожи, например, тем, что у заболевших наблюдается усталость, высокая температура, боль в горле, кашель и насморк. Однако COVID-19 сопровождают и другие симптомы. Инфекцию можно определить по потере обоняния и вкуса, аппетита, а также по спутанности сознания, одышке, боли или давлению в груди.