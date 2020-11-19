Индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились на фоне страха перед COVID-19

Нью-Йорк, 19 ноября. Ключевые индексы на закрытии сессии Нью-Йоркской фондовой биржи 18 ноября снизились из-за опасений быстрого распространения COVID-19.

Согласно данным торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones упал на 1,16% до отметки в 29 438,42 пункта. Аналогичная ситуация сложилась с индексами S&P 500, в который входят 500 самых крупных компаний рынка Соединенных Штатов. Падение составило 1,16% до 3 567,79 пункта. На 0,82% упали показатели Nasdaq, до уровня в 11 801,60 пункта.

При этом стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к последнему звонку выросла на 0,70%. Сейчас она составляет 41,71 доллара за баррель. Однако фьючерсы на золото не смогли избежать падения. Оно составило 0,82% до отметки в 1 869,70 доллара за тройскую унцию.

«Учитывая скорость, с которой распространяется коронавирус, многие инвесторы и аналитики говорят, что они возлагают основные надежды на то, что США вскоре могут начать применение вакцины», — пояснили ситуацию на бежевом рынке в Нью-Йорке западные СМИ.

Недавно крупнейший американский сервис по доставки еды DoorDash направил заявку на первичное размещение своих акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже.