Отец Александры Стриженовой резко ответил на обвинения в насилии

Москва, 19 ноября. Актер Николай Холошин резко ответил на слова дочери Александры Стриженовой, которая обвинила отца в побоях и изнасиловании.

«Я не знаю, о ком вы говорите. Не знаю, извините», — сказал артист в беседе с журналистами.

Судя по его высказыванию, никаких контактов с дочерью он не поддерживает.

Накануне внучка народного артиста СССР Олега Стриженова повергла в шок многих, рассказав о своем детстве. Девушка, будучи ребенком, оказалась без защиты и поддержки — мать рано умерла, а отец отличался жестокостью и позволял себе бить девочку.

«Была такая девочка с очень непростой судьбой, пережила она в свои детские годы такие ужасы, что многим и не снилось. Родители обходились с ней так, что травмы на душе теперь неизлечимы. Постоянные побои, насилие сделали свое дело», — откровенно рассказала о своем прошлом Александра в одном из интервью.

Александра, несмотря на тяжелое детство, смогла построить отношения и стать многодетной матерью. Отношения с отцом у нее напряженные. Также у девушки есть дядя Александр Стриженов, но и с ним внучка народного артиста не поддерживает отношения. Как говорит Александр Олегович, он поставил крест на отношениях с родственницей после того, как 15 лет назад она оскорбила своего дедушку.