Практически каждый человек, вступив во взрослую и осознанную жизнь, стремится к созданию полной и благополучной семьи. И вот когда долгожданный день свадьбы проходит, каждый из нас хочет жить «долго и счастливо». Вспомните голливудские фильмы: герои женятся, растят детей и умирают в глубокой старости взявшись за руки. Ну не жизнь, а сказка. Вот только порой жизнь вносит свои коррективы и реальность к семьям поворачивается совсем не той стороной. Результатом становится трещина в браке и…развод. Нам стало интересно, почему же разводятся и можно ли как-то избежать этой неприятной ситуации, поэтому мы решили обратиться за помощью к психологу и коучу Элене Гамаюн.

Самые частые причины разводов в современных семьях

Сейчас у людей есть масса способов познакомиться, узнать друг друга как можно ближе и изучить характеры и интересы друг друга. Однако брачные союзы продолжают распадаться. Мы решили задать эксперту вопрос о возможных причинах разводов, которые люди указывают в заявлениях. По ее словам, первой причиной является неверный выбор партнера.

«Многие не знают, как правильно выбирать брачного партнера. На самом деле критерии выбора брачного партнера у многих выставлены неправильно. В молодости многие мотивируют себя гормональным фоном или другими какими-то моментами, но когда сходятся, оказывается так, что они совершенно не похожи и совершенно не подходят друг другу. По этой причине возникает множество конфликтов и ссор».

Второй причиной, по словам специалиста, является потеря остроты восприятия. Женщина или мужчина, вступившие в брак, расслабляются, перестают ухаживать за собой и тем самым отбивают интерес своего партнера. Психолог пояснила, что существует такое понятие, как «рекламная акция», которая проявляется на стадии построения отношений. Во время свиданий партнеры стараются понравиться друг другу и показывают исключительно свои положительные стороны. Однако после свадьбы проявляется характер каждого из них.

Еще одной причиной разводов можно назвать само воспитание. Этот аспект куда более глубокий. К примеру, дочери очень часто повторяют не самую удачную судьбу своих матерей и не могут построить личную жизнь. В то время как мужчины могут попросту бояться женщин из-за привитых комплексов.

На этом список мотивов для разводов не заканчивается. Тут может быть и потеря интереса к партнеру, и нежелание работать над отношениями или же банальная измена.

«Как правило 80% разводов происходит из-за того, что неправильно выбирается партнер».

Статистика: от брака до развода

Во время беседы со специалистом мы задали вопрос, сколько в среднем проходит времени от заключения брака до развода. По ее словам, в отношениях действительно существуют критические даты: 7 лет, 3 года и так далее.

Как правило, люди расстаются через такое время, через которое они начинают понимать, что они разные люди и друг другу не подходят. У кого-то это озарение может произойти через месяц поле свадьбы, у кого-то в результате осознания измены. Здесь все сугубо индивидуально.

Эксперт подчеркнула, что от разводов не защищены и те пары, которые прожили друг с другом 15 или даже 20 лет. Это объясняется тем, что в молодости у партнеров были другие критерии выбора, которые со временем сильно поменялись.

Кроме того, на брак сильно влияет и экономическая ситуация. Этот вопрос очень актуален в условиях пандемии, когда многие теряют работу и попросту не могут прокормить семью. Постоянные мысли о деньгах и финансовые проблемы разрушительно влияют на брак и становятся причиной частых конфликтов в семье, а следовательно приводят к разводу.

Развод семьи с ребенком

Если все-таки развода не избежать, то как этот процесс отразится на ребенке? А как сам ребенок может повлиять на обстоятельства? Такими вопросами задаются многие пары, которые решили расстаться. По словам психолога, бракоразводный процесс действительно усложняется, если в семье есть дети.

«Конечно он усложняется, как юридически, так и психологически. Потому что здесь уже вовлекаются дети, которые в момент развода родителей получают определенную психотравму — ребенок страдает, его психике непонятно, почему такое происходит. Плюс ко всему детям в дальнейшем очень сложно привыкнуть к новым партнерам родителей и установить с ними контакт».

Как избежать развода

Не каждый случай безнадежен, поэтому партнеры могут попытаться сохранить отношения и отказаться от развода. Мы попросили нашего специалиста поделиться идеями, как людям можно избежать развода. По ее словам, очень важно обоюдное решение выйти из этой неприятной ситуации, ведь если попытки будут исходить только от одного человека, то вряд ли бракоразводный процесс получится остановить.

«Как правило помогает обращение к профессиональному психологу. Сейчас пары могут обратиться за семейным консультированием, во время которого специалисты работают сначала с женщиной, затем с мужчиной, после чего проводят парную работу. Конечно, шансы всегда есть, но нужно понимать, что в том случае, если в паре накопилось много обид и претензий, то тут должна проводиться отдельная работа над устранением всех негативных эмоций. Без нее призма отношений сильно искажается и мешает паре воссоединиться».

Помимо этого, специалист посоветовала супругам всегда следить за собой — здесь важно контролировать свое настроение, поддерживать фигуру в тонусе, ухаживать за внешностью и всегда решать проблемы по мере их поступления. Это поможет не только избежать развода, но и вовсе не допустить возникновения мыслей о нем.

Несколько секретов семейного счастья

И конечно куда же без советов! Мы попросили психолога поделиться секретами настоящего семейного счастья, благодаря которым брак можно не только сохранить, но и привнести в него массу приятных моментов.

«Прежде всего надо научиться верно разрешать конфликты. Так или иначе они будут присутствовать, потому что это жизнь. Но если научиться правильно разговаривать, контактировать и слушать друг друга, то серьезных обид получится избежать».

В качестве еще одного варианта эксперт предложила создавать в семье как можно больше традиций, праздников, поездок, пикников и вообще приятных моментов, благодаря которым все члены семьи могли бы собраться вместе и приятно провести время. Такие моменты не только сближают партнеров, но и положительно сказываются на общем восприятии семейной жизни.

Также важно следить за интимной жизнью, не терять эмоциональный контакт с партнером, искать общие занятия и интересы, хвалить и всегда стараться поддерживать друг друга. Тогда семейная жизнь будет гармоничной и по-настоящему счастливой.