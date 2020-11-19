Глава МИД Китая оценил успехи двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина

Пекин, 19 ноября. Россия и Китай продолжают проявлять себя в качестве «глобальных стабилизаторов», тем самым демонстрируя мировому сообществу успехи двухстороннего сотрудничества.

Внимание на это обратил министр иностранных дел республики Ван И. Своим мнением глава ведомства поделился с российским коллегой Сергеем Лавровым во время телефонных переговоров. Политик отметил, что Москва и Пекин активно участвуют в международной борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Кроме того, страны оказывают необходимую поддержку в рамках политического урегулирования наиболее острых вопросов.

Китай готов и дальше развивать и укреплять отношения с Россией. Особое значение на этом фоне приобретает празднование в будущем году 20-летия со дня подписания совместного «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве».