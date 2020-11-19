Подписчики высмеяли форму груди Бузовой

Москва, 19 ноября. Новый снимок Ольги Бузовой вызвал жаркие споры среди подписчиков певицы. Фанаты обсуждают, куда делась грудь артистки.

Фотография была опубликована на странице Бузовой в социальной сети Instagram. На снимке телеведущая позирует в черной футболке на голое тело и короткой красной юбке. Дополняют образ массивное украшение в виде цепочки на шее и высокий тугой хвост.

В своем посте Бузова напомнила, что сейчас на телепроекте «Дом–2» проходит конкурс «Человек года». Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что участники стали шоу стали чаще ругаться из-за желания выиграть.

«Единственное, к чему я призываю ребят, так это в погоне за призом, не терять своей человечности», — написала Бузова.

Однако все внимание фанатов было сосредоточено на грудной клетке артистки. Поклонники выразили недоумение из-за формы груди Бузовой. Некоторые даже сравнили ее бюст с «ушами спаниеля»

«Уши спаниеля», — написала пользовательница под ником asan41088.

«Тити то почему уже висят? Ты же молодая Оля», — отметил pavel_gl_.

«Оля, что с твоей грудью??? Тебе необходимо носить бюстгальтер, с твоей худобой», — посоветовала fedosova5456.

Сама Ольга Бузова никак не отреагировала на подобные замечания. Она неоднократно подвергалась критике за свою маленькую грудь. Певица множество раз говорила, что ее устраивает размер ее бюста, и она не намерена ложиться под нож пластического хирурга.

Ольга Бузова является участницей проекта «Ледниковый период». Недавно певица проговорилась, кто из участников покинет шоу в ближайшем выпуске.