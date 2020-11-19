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Подписчики высмеяли форму груди Бузовой

Подписчики высмеяли форму груди Бузовой

Москва, 19 ноября. Новый снимок Ольги Бузовой вызвал жаркие споры среди подписчиков певицы. Фанаты обсуждают, куда делась грудь артистки.

Фотография была опубликована на странице Бузовой в социальной сети Instagram. На снимке телеведущая позирует в черной футболке на голое тело и короткой красной юбке. Дополняют образ массивное украшение в виде цепочки на шее и высокий тугой хвост.

В своем посте Бузова напомнила, что сейчас на телепроекте «Дом–2» проходит конкурс «Человек года». Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что участники стали шоу стали чаще ругаться из-за желания выиграть.

«Единственное, к чему я призываю ребят, так это в погоне за призом, не терять своей человечности», — написала Бузова.

Подписчики высмеяли форму груди Бузовой

Однако все внимание фанатов было сосредоточено на грудной клетке артистки. Поклонники выразили недоумение из-за формы груди Бузовой. Некоторые даже сравнили ее бюст с «ушами спаниеля»

«Уши спаниеля», — написала пользовательница под ником asan41088.

«Тити то почему уже висят? Ты же молодая Оля», — отметил pavel_gl_.

«Оля, что с твоей грудью??? Тебе необходимо носить бюстгальтер, с твоей худобой», — посоветовала fedosova5456.

Сама Ольга Бузова никак не отреагировала на подобные замечания. Она неоднократно подвергалась критике за свою маленькую грудь. Певица множество раз говорила, что ее устраивает размер ее бюста, и она не намерена ложиться под нож пластического хирурга.

Ольга Бузова является участницей проекта «Ледниковый период». Недавно певица проговорилась, кто из участников покинет шоу в ближайшем выпуске.

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