Басманный суд выберет меру пресечения Михаилу Меню

Москва, 19 ноября. Басманный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемому в хищениях члену Счетной палаты Михаилу Меню.

Следствие планирует в четверг обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Меню, который обвиняется в хищении на сумму 700 млн рублей.

«Планируется, что Басманный суд сегодня рассмотрит соответствующее ходатайство следствия», — приводят СМИ слова источника в правоохранительных органах.

Другую меру пресечения аудитору не могут избрать, поскольку Совет Федерации одобрил только задержание, предъявление обвинения и применение меры пресечения в виде запрета определенных действий. Таким образом, Мень останется на свободе, но у него будут ограничения.

Накануне стало известно, что Михаил Мень задержан на 48 часов и будет находиться в ИВС. По словам представителя СКР Светланы Петренко, аудитора задержали в рамках уголовного дела о присвоении денег из бюджета Ивановской области, где он был губернатором с 2005 по 2013 годы.