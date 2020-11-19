Пасынок Джигарханяна рассказал о тяжелом состоянии артиста перед смертью

Москва, 19 ноября. Народный артист Армен Джигарханян был в тяжелом состоянии — его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения, сообщил пасынок знаменитости Степан.

Состояние легенды отечественного кинематографа ухудшалось после дня рождения (3 октября), вспоминает Степан. У артиста на фоне обострения диабета начались проблемы с почками и его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

«Наложился и эффект неподвижного образа жизни: раньше можно было выходить гулять, а потом вышел приказ, чтобы старики сидели дома. В конце стало совсем плохо, пролежни дали неприятный эффект: пошло воспаление и некроз тканей. Но человеку все-таки 86-й год жизни шел», — говорит Степан о состоянии артиста незадолго до кончины.

Приемный сын звезды театра и кино также вспомнил о последнем разговоре с Арменом Борисовичем. Родственники разговорили за шесть дней до смерти народного артиста. В ходе разговора они успели обсудить и здоровье, и ситуацию в США, где живет Степан, и видеопоздравление от пасынка.

«А в завершение беседы Армен Борисович еще раз поблагодарил меня за обширное подробное видеопоздравление, которое я ему записал на день рождения. Он его несколько раз пересматривал, и с Татьяной Сергеевной в ее последний визит тоже: ролик у нее на мобильном», — сказал пасынок артиста.

Степан недавно рассказал, что не собирается подогревать интерес общественности к бывшей супруге Джигарханяна пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской устраивая судебные тяжбы из-за недвижимости.

Выдающегося актера и театрального режиссера Армена Джигарханяна не стало 14 ноября, ему было 85 лет. Народного артиста похоронили 17 ноября на Ваганьковском кладбище, напомнил А42.ru.