СК возбудил дело о хищении в отношении руководства медцентра на Алтае

Рубцовск, 19 ноября. Следственный комитет России по Алтайскому краю возбудил уголовное о хищении в особо крупных размерах в отношении руководителей медцентра «Добрый доктор».

Согласно данным пресс-службы СУ СК по региону, сумма хищения составила около 170 миллионов рублей. Эти средства были перечислены Фондом медстрахования на банковский счет консалтингового медцентра.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в СК, руководство и учредители медцентра с апреля 2016 года по август 2020 года передавали реестры счетов на оплату медпомощи в рамках ОМС в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования, содержащие сведения о выполненных услугах, которые по факту не были предоставлены.

Также руководство «Доброго доктора» передавало подложную документацию по затратам медучреждения на оборудование, арендную плату и обучение персонала.

Соответствующие нарушения были выявлены УФСБ России по Алтайскому краю. В настоящий момент трое должностных лиц задержаны. Расследование по этому уголовному делу продолжается.