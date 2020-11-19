Минздрав США не намерен сотрудничать с командой Байдена

Вашингтон, 19 ноября. Министерство здравоохранения США отказывается сотрудничать с командой Джозефа Байдена, досрочно объявившего себя новым американским президентом.

Заявил об этом глава ведомства Алекс Азар. По его словам, он с коллегами не намерен работать с демократом, пока Управление общих служб США (GSA) не сообщит о победе политика на выборах. Рон Клайн, сторонник Байдена, которого он хочет сделать руководителем аппарата Белого дома, ранее подчеркнул, что ведомство должно на будущей неделе дать разрешение на начало передачи власти.

«Когда GSA установит (кто победил. — Прим. ФАН), мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку», — отметил американский министр.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. За пост президента борются кандидат от партии демократов Джозеф Байден и действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп.