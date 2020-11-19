В мире свирепствует пандемия новой коронавирусной инфекции, на фоне которой остальные заболевания если не забылись совсем, то отошли на второй план. Ни в коем случае не умаляя всей серьезности положения и опасности COVID-19, нужно отметить, что прочие ОРВИ никуда не делись и продолжают досаждать и взрослым, и малышам.

Как известно, лучшее лечение — это профилактика. Несмотря на то, что с неприятными проявлениями простуды в виде заложенности носа, першения и боли в горле, кашля и повышения температуры тела сталкивался, пожалуй, каждый, не все знают, как правильно вести себя, чтобы не болеть или хотя бы болеть намного реже.

На вопросы ФАН о профилактике респираторных инфекций и гриппа ответили врач-педиатр, гастроэнтеролог, заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Марата, 6 Татьяна Журавлева и Мария Лукашевич, врач-педиатр Детской клиники МЕДСИ на Пироговской.

Что такое простуда

Когда мы говорим, что простудились, то подразумеваем наличие у себя набора неприятных симптомов, которые здорово осложняют жизнь. Между тем, сам термин «простуда» является разговорным обозначением определенной группы заболеваний. Мария Лукашевич поясняет, что острые респираторные вирусные инфекции (сокращенно ОРВИ) или острые респираторные заболевания (ОРЗ) — это общее название для заболеваний верхних дыхательных путей, которые носят воспалительный характер.

Вызывают ОРВИ различные респираторные вирусы, которых в данный момент насчитывается не менее двух сотен видов: риновирус, аденовирус, респираторно-синтициальный вирус, вирус парагриппа и вирус гриппа. Из всего многообразия отдельной строкой выделяют вирус гриппа, так как он зачастую характеризуется более тяжелым течением, а его отличительной особенностью является высокая частота развивающихся осложнений различной степени тяжести (бронхиты, пневмония, осложнения со стороны лор органов, в редких случаях вплоть до летального исхода).

По ряду причин дети, особенно в возрасте до 7 лет, болеют в несколько раз чаще, нежели их родители. Татьяна Журавлева объясняет, что эта закономерность является следствием таких факторов как несбалансированное питание, неправильный режим дня или его полное отсутствие, авитаминоз, возможное наличие хронических заболеваний, отрицательно сказывающихся на функционировании организма в целом. Но наиболее распространенная и вполне физиологичная причина этого неприятного явления в первую очередь связана с незрелостью иммунной системы ребенка. Также не стоит забывать о большом количестве видов респираторных вирусов (современная наука знает более 200).

Доктор Лукашевич: «Иммунитет малыша еще не знаком с большинством возбудителей респираторных инфекций, поэтому каждая «новая встреча» с вирусом чаще всего протекает в виде ОРВИ».

Если простуда проходит без осложнений и не беспокоит каждый месяц, то волноваться не о чем — таким образом формируется и укрепляется иммунитет крохи.

Наш эксперт рассказывает, что частота допустимых случаев ОРВИ в течение года зависит от возраста ребенка и наличия сопутствующих хронических патологий. Так для малышей первого года жизни норма – это не более 4-х случаев за год, с 1 года до 3-х лет — не более 6 раз, с 4-5 лет — не чаще 5 раз, от 5 лет и старше — не более 4-х раз в год. Для взрослых людей под «относительной нормой» перенесенных случаев ОРВИ без осложнений в течение года считают количество не более 4 раз.

Если человек вне зависимости от возраста болеет чаще положенного, в таком случае требуется междисциплинарный подход как к ребенку, так и к взрослому. Для выявления причин недомоганий необходимо пройти осмотры у следующих специалистов: терапевт (педиатр для детей), оториноларинголог, аллерголог- иммунолог, инфекционист.

При наличии сопутствующей хронической патологии потребуются консультации других узких специалистов. Также выработан алгоритм обследования для данной группы пациентов, который включает следующие шаги:

- сбор анамнеза;

- физикальный осмотр;

- анализы (клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, копрограмма, исследование кала на яйца глист и простейшие лямблии);

- мазок из зева и носа на флору;

- посев на чувствительность к антибиотикам;

- УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря.

Следующий этап — более углубленное обследование в зависимости от характера выявленной патологии.

Как правило, при правильном лечении и соблюдении рекомендаций врачей, ОРВИ проходят достаточно быстро и без неприятных последствий. Чтобы свести вероятность осложнений к минимуму, Мария Лукашевич категорически не советует заниматься самолечением и призывает своевременно обращаться за медицинской помощью.

Только специалист (педиатр или терапевт) может назначить комплексное лечение и направить на дообследование при выявленном риске возникновения осложнений.

Профилактика — лучшая тактика

Как известно, заболевание всегда легче предотвратить, нежели лечить, поэтому Татьяна Журавлева и Мария Лукашевич составили для читателей ФАН план по профилактике сезонных ОРВИ.

Методы профилактики ОРВИ для детей и взрослых не отличаются и делятся на 2 вида: специфические и неспецифические.

К специфическим относится иммунизация населения с шестимесячного возраста от вируса гриппа. После вакцинации антитела в организме вырабатываются на 12–15 день, а иммунитет действует в течение года.

Неспецифические методы профилактики — это мероприятия, направленные на повышение защитных сил организма для успешной борьбы с вирусами. Эта группа, в свою очередь, делится на общие и так называемые «барьерные». Остановимся подробнее на каждой подгруппе.

Итак, среди общих методов профилактики респираторных инфекций можно назвать:

1. Соблюдение режима дня. Доктор Журавлева призывает родителей строго следить за тем, чтобы малыш как следует высыпался и советует не пренебрегать дневным отдыхом. Имейте в виду, что нарушения сна ведут к снижению иммунитета. Не менее важен полноценный сон и для взрослого организма.

2. Соответствующие возрасту физические нагрузки и достаточная двигательная активность играют большую роль в укреплении иммунитета. Специалисты рекомендуют гулять практически в любую погоду. Главное — выбрать качественную зимнюю одежду, которая надежно защит от переохлаждения и позволит чувствовать себя комфортно при любой температуре воздуха. Малышам первого месяца жизни стоит гулять в зимнее время при температуре воздуха выше 0 от 15 минут до 1 часа. В возрасте до года прогулки допустимы при температуре не ниже -10 градусов в течение часа. Для детей с 2 до 5 лет до -10…-15 градусов в течение 1,5 часа. Дошкольники с 5 до 7 лет могут находиться на свежем воздухе при температуре воздуха не ниже -20 градусов в течение 2-х часов. Для ребят постарше допускается более длительная прогулка, но не более 3-х часов подряд.

3. Соблюдение личной гигиены. Не забывайте сами и научите детей часто и тщательно мыть руки, намыливая их не менее 30 секунд, а также используйте антисептические средства в случае необходимости.

4. Следите за чистотой квартиры. Татьяна Журавлева рассказывает, что вирусы и бактерии отличает невероятная живучесть. Спустя несколько часов они все еще сохраняют свою активность, поэтому доктор советует чаще осуществлять влажную уборку помещений и соблюдать режим проветривания — оставляйте окно открытым дважды-трижды в день хотя бы по 10 минут.

5. Увлажнение воздуха.

«Увлажнитель воздуха — прибор однозначно эффективный и нужный, но только в комплексном подходе при профилактике ОРВИ. Сухость слизистых приводит к снижению барьерной функции органов дыхания. Что в свою очередь способствует более быстрому размножению патогенной флоры и развитию инфекционного заболевания», — говорит доктор Лукашевич.

Оптимальная влажность воздуха в помещении должна держаться на уровне 40-60%.

6. Сбалансированное питание. Основные витамины и микроэлементы человек должен получать с пищей, поэтому рацион необходимо сделать разнообразным и полезным.

7. А вот с приемом витаминов все не так однозначно. Одно время было принято считать, что человеку нужно принимать дополнительные комплексы. Однако сейчас мнение на этот счет поменялось, и специалисты не советуют скупать в аптеках яркие баночки, сулящие красоту и здоровье. Как было сказано выше, все самое главное для организма мы должны получать из продуктов питания. Поэтому прежде, чем покупать поливитамины, необходимо сбалансировать свой ежедневный рацион питания. Желательно ежедневно употреблять в пищу сезонные фрукты и овощи. Однако, например, восполнить дефицит витамина D только лишь за счет продуктов питания практически невозможно. К тому же употребление в пищу большого количества жирной рыбы, печени, желтков может привести к ожирению. С целью профилактики гиповитаминоза D Мария Лукашевич рекомендует с 1 месяца жизни ежедневно принимать витамин D в дозе не более 1000 ME.

Важно! Лечебная доза витамина D3 назначается только по результатам анализа крови. Дополнительный прием других поливитаминов обоснован при лабораторном подтверждении дефицита витаминов и микроэлементов.

8. Закаливание эффективно повышает устойчивость организма к воздействию неблагоприятных (смена погоды, контакт с больным ОРВИ) и стрессовых (усиленные умственные и физические нагрузки) факторов. Самое важное — придерживаться принципов здорового закаливания: постепенность и регулярность, систематичность, выбор способа закаливания с учетом личных предпочтений.

9. Рекламные ролики наперебой предлагают различные лекарственные средства, якобы являющиеся профилактикой гриппа и ОРВИ. К сожалению, в данный период времени нет лекарственного препарата, который обладает 100% эффективностью в целях профилактики острых респираторных заболеваний. В первую очередь, по причине большого многообразия респираторных вирусов. Что касается лечения — здесь любые действия должны проводиться только по рекомендации врача. Татьяна Журавлева призывает не употреблять антибиотики, если они не назначены специалистом, а также не стремиться как можно скорее сбить температуру — с ее помощью организм борется с инфекцией.

К «барьерным» методам профилактики относится ношение маски, соблюдение «респираторного» этикета и специальные методы профилактики ОРВИ — это противовирусные препараты, интерфероны, индукторы эндогенного интерферона (строго по назначению врача).

Мария Лукашевич напоминает, что медицинская одноразовая маска является наиболее эффективным средством индивидуальной защиты после специализированных респираторов. Медицинская маска частично защищает от попадания респираторных вирусов в дыхательные пути человека, а также выполняет барьерную функцию между носителем вируса и окружающей средой. Главное — регулярно менять ее.

Важно! До трех лет ношение маски не рекомендуется, так как у ребенка в этом возрасте сохраняется анатомическая узость носовых ходов, и маска является препятствием для физиологического акта дыхания.

С 4-6 лет необходимо носить маску в условиях повышенной опасности. С 7-12 лет соблюдение масочного режима является обязательным при условии, что это не ограничивает обучение ребенка и не влияет негативно на его психоэмоциональное состояние. Для подростков старше 12 лет ношение маски является обязательным.

Предотвращение распространения респираторных инфекций у детей

Многие родители опасаются отдавать малышей в детский сад из-за боязни частых простуд. Действительно, в детских коллективах вирусы распространяются очень быстро, и редким семьям удается избежать постоянных больничных. Однако обязательные мероприятия с целью профилактики ОРВИ, которые должны проводиться в детских учреждениях, помогают снизить процент заражений. Они включают в себя следующие пункты:

- ежедневный осмотр и термометрия каждого ребенка, проводимые медицинским работником при входе в учебное заведение для допуска в детский коллектив;

- регулярные проветривания помещения (в детском саду проветривания 10 минут каждые 1,5 часа или проветривание класса во время перемены в школе);

- соблюдение чистоты и гигиены в помещении (необходимо регулярно проводить влажную уборку и чистить все игрушки и поверхности, к которым прикасаются дети в течение дня);

- соблюдение температурного режима на уровне 20 градусов и влажности не более 60% в помещении;

- тщательное и частое мытье рук с мылом детей всех возрастных групп. Обязательное наличие средств дезинфекции (антисептические салфетки или растворы);

- при невозможности соблюдать «социальную дистанцию» ношение маски педагогами в школах и воспитателями в детских садах;

- при технической возможности использование в помещениях сертифицированных приборов дезинфекции воздуха.

Также родители не должны забывать о необходимости проведения специфической и неспецифической профилактики вирусных респираторных инфекций индивидуально для каждого малыша.

Соблюдение перечисленных мер поможет укрепить иммунитет и, как следствие, болеть реже и переносить неприятные симптомы легче. Наиболее эффективной специфической профилактикой в отношении отдельных респираторных вирусов является иммунизация, например, сезонная вакцинация от вируса гриппа.