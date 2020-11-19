Во Франции задумались о независимости Нагорного Карабаха

Париж, 19 ноября. Французские сенаторы рассмотрят резолюцию, в которой парламентарии призывают Париж признать независимость Нагорного Карабаха.

Заседание Сената пройдет 25 ноября, сообщил в Twitter председатель группы от партии «Республиканцы» в Сенате Брюно Ретайо.

«Только ее независимость может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма», — добавил парламентарий.

Резолюции Сената Франции носят рекомендательный характер. Исполнительная власть может принять их к сведению, но не обязана исполнять.

Карабахский конфликт вновь вспыхнул в конце сентября этого года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий.

Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября приняли совместное заявление, которое предполагает прекращение огня на территории Нагорного Карабаха, напомнил «Царьград».