Брежнева в новом клипе свела с ума фанатов провокационными нарядами

Москва, 19 ноября. Певица Вера Брежнева презентовала клип на песню Sestra. Яркие костюмы, провокационные образы и зажигательные танцы были встречены поклонниками с восторгом.

Артистка меняет один провокационный наряд на другой, а где-то появляется и вовсе обнаженной, демонстрируя сексуальные изгибы своего стройного тела. Голая певица изящно сидела в ванной, а также прикрывала свои пикантные места доской для серфинга.

Новый клип звезды свел с ума поклонников. Увидев зажигательные танцы в провокационных нарядах, фанаты восторженно глаголют, как прекрасно выглядит артистка в свои 38 лет.

«Вера, ну нельзя такие красивые клипы снимать! Нельзя быть такой красивой!»; «Ох уж эти шикарные женщины»; «Ты мой самый сладкий сон! Идеальная женщина во всех смыслах! С премьерой тебя и всех нас , кто тебя так сильно любит», — пишут восторженно фанаты.

Впрочем, не все были довольны видеороликом. Некоторые даже пожурили звезду за излишнюю откровенность.

«Чем старше, тем больше обнаженки. Чувствую, в 55 вериных лет мы увидим полностью голую Веру», — написал один из интернет-пользователей.

Также поклонники бывшей солистки «ВИА Гры» обратили внимание на дочь знаменитости Софию, которая приняла участие в съемках ролика. В Сети горячо обсуждают 19-летнюю девушку, отмечая, как она похожа на мать пленительными изгибами.