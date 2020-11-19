Брежнева в новом клипе свела с ума фанатов провокационными нарядами

Москва, 19 ноября. Певица Вера Брежнева презентовала клип на песню Sestra. Яркие костюмы, провокационные образы и зажигательные танцы были встречены поклонниками с восторгом.
Артистка меняет один провокационный наряд на другой, а где-то появляется и вовсе обнаженной, демонстрируя сексуальные изгибы своего стройного тела. Голая певица изящно сидела в ванной, а также прикрывала свои пикантные места доской для серфинга.
Новый клип звезды свел с ума поклонников. Увидев зажигательные танцы в провокационных нарядах, фанаты восторженно глаголют, как прекрасно выглядит артистка в свои 38 лет.
«Вера, ну нельзя такие красивые клипы снимать! Нельзя быть такой красивой!»;
«Ох уж эти шикарные женщины»;
«Ты мой самый сладкий сон! Идеальная женщина во всех смыслах! С премьерой тебя и всех нас , кто тебя так сильно любит», — пишут восторженно фанаты.
Впрочем, не все были довольны видеороликом. Некоторые даже пожурили звезду за излишнюю откровенность.
«Чем старше, тем больше обнаженки. Чувствую, в 55 вериных лет мы увидим полностью голую Веру», — написал один из интернет-пользователей.
Также поклонники бывшей солистки «ВИА Гры» обратили внимание на дочь знаменитости Софию, которая приняла участие в съемках ролика. В Сети горячо обсуждают 19-летнюю девушку, отмечая, как она похожа на мать пленительными изгибами.