Житель Рязани расправился с мигрантом по приказу «голосов»

Рязань, 19 ноября. Местный житель жестоко расправился с мигрантом в поселке Ворошиловка Рязанской области. По словам мужчины, на совершение преступления его толкнули «голоса».

Согласно версии следствия, инцидент произошел после окончания рабочего дня. Сотрудники одного из предприятий начали разъезжаться на «Газели» по домам. На одной из остановок к автомобилю подошел незнакомый мужчина и попросил закурить. Услышав отказ, злоумышленник вытащил нож и нанес несколько ударов по одному из пассажиров.

«Водитель автомобиля вместе с ранеными товарищами смог уехать с места происшествия», — сказано в пресс-релизе Следственного комитета.

Спустя некоторое время пострадавший мужчина скончался. Медики зафиксировали на его теле ранение в грудь и бедро. Жертвой оказался уроженец Средней Азии.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать. По результатам допроса правоохранители назначили ему психиатрическую экспертизу. Итоги исследования подтвердили невменяемость мужчины.