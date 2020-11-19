Розацеа — довольно часто встречающееся заболевание кожи, характеризующееся покраснениями и рядом других неприятных симптомов. О течении и лечении недуга мы расспросили врача-дерматовенеролога.

Гладкая, красивая и ровная кожа — мечта каждой женщины, ведь для окружающих ее состояние напрямую свидетельствует о том, что ее обладательница тщательно следит за лицом и уделяет много времени уходу за собой, что положительно сказывается на имидже в целом.

Принято считать, что высыпания на коже — удел подростков, страдающих от гормональных перестроек в растущем организме, а с возрастом все неприятности остаются позади, забытые как страшный сон. Увы и ах, это не совсем так. Порой, будучи во вполне уже взрослом или даже зрелом возрасте, прекрасная дама вдруг с удивлением обнаруживает на своей гладкой коже некрасивые покраснения, которые к тому же могут сопровождаться зудом и отеком тканей. С большой долей вероятности речь идет о крайне неприятном заболевании с довольно поэтичным названием — розацеа. О природе этого явления и методах его лечения мы поговорили с врачом-дерматовенерологом, косметологом сети Центров эстетической медицины и косметологии «Новоклиник» Журбиной Надеждой Владимировной.

Что такое розацеа?

Само название происходит от латинского «acne rosacea», что в переводе означает «розовые угри».

Надежда Владимировна рассказывает, что это заболевание является хроническим и характеризуется появлением покраснений в зоне лица и волосистой части головы. Недуг способен рецидивировать и проявлять себя также появлением папул (узелковые образования небольшого диаметра), пустул (пузырьки с гнойным содержимым), телеангиэктазией (расширение мелких сосудов в виде сосудистых звездочек или сеточек размером 0,5-1 мм). В запущенных случаях возможно возникновение ринофимы (увеличение всех элементов кожи носа, ведущее к обезображиванию лица).

По словам нашего эксперта, к сожалению, на сегодняшний день причины возникновения заболевания до конца не изучены. По некоторым данным проявления недуга могут быть связаны с виновником отечности — венозным застоем, проблемами с регуляцией тонуса кровеносных сосудов, поражением фолликулярными клещами рода Демодекс, нарушениями ангиогенеза (процесса образования новых кровеносных сосудов), повышением уровня ферритина и активных форм кислорода, а также расстройством в деятельности антимикробных пептидов — специальных белковых защитных молекул, отвечающих за врожденный иммунитет человека.

Кроме того, свою роль в развитии розацеа могут сыграть следующие факторы:

- слишком чувствительная от природы кожа, чрезмерно реагирующая на негативные воздействия извне, например мороз или холодный ветер;

- наличие в организме уникального патогенного микроорганизма хеликобактер пилори, вызывающего гастрит, язвенную болезнь желудка и даже некоторые виды онкологии, вполне вероятно может повышать вероятность развития розацеа;

- гормональные мази и кремы, при том, что являются эффективным средством для лечения дерматологических проблем, в случае неконтролируемого применения могут делать кожу и сосуды более тонкими и ломкими;

- кожные болезни, нарушающие целостность кожных покровов, сами по себе являются фактором риска для возникновения розацеа;

- сбои в работе эндокринной системы;

- вегетососудистая дистония;

- генетическая предрасположенность. Замечено, что от розовых угрей чаще страдают представители северных народов, а также обладатели светлых волос, кожи и глаз;

- розацеа чаще диагностируется у представительниц слабого пола в возрасте 35-65 лет, особенно в период менопаузы, поскольку с наступлением климакса сосуды становятся более хрупкими;

- злоупотребление алкоголем и курение еще никому не добавляли здоровья, в том числе вредные привычки могут провоцировать возникновение и прогрессирование дерматологических недугов;

- как известно, все болезни от нервов, поэтому излишнего нервного перенапряжения следует избегать, так как оно может негативным образом сказываться на состоянии кожи;

- неблагоприятное воздействие окружающей среды в течение продолжительного времени (сильный ветер, регулярное попадание холодной воды, снега и т.д.);

- бывает, что розацеа неожиданно проявляет себя во время вынашивания ребенка. Как правило, после родов проблема проходит сама собой.

Повторимся, точные причины возникновения недуга назвать нельзя, поскольку доподлинно они не известны. Перечисленные факторы являются своего рода «спусковым крючком» для появления симптомов, о которых мы поговорим ниже.

Симптомы розацеи

Главным образом заболевание проявляет себя образованием красных пятен на коже лица. Как правило, они распространяются на зону лба, переносицы, щек и подбородка. Возникшие после воздействия неблагоприятных факторов покраснения не проходят с течением времени, однако на первых порах не доставляют особого физического дискомфорта. Пациентов беспокоят лишь внешние проявления заболевания с эстетической точки зрения, которые на начальной стадии удается замаскировать при помощи соответствующих косметических средств. Однако заболевание прогрессирует, и его симптомы носят все более выраженный характер. Надежда Журбина рассказывает, что специалисты выделяют 4 фазы розацеа:

Прерозацеа. Для начальной стадии характерна так называемая эритема стыдливости, проявляющая себя молниеносным появлением покраснений кожи на фоне повышенной эмоциональности, которая может сопровождаться не сильно выраженными, но неприятными ощущениями покалывания. Механизм запускается под воздействием прямых солнечных лучей, нервных потрясений, сильной жары или, наоборот, холода, спиртосодержащих напитков, еды с большим содержанием пряностей, чрезмерных физических нагрузок, косметических средств, неблагоприятных погодных явлений, а также после принятия горячих ванн и напитков. Сосудистая фаза. На лице начинают появляться красные пятна, отеки с множественным и стойким расширением артериол, венул и капилляров. Есть риск возникновения офтальморозацеа, когда патология переходит на область глаз. В этом случае пациент замечает покраснение белков и отечность век, его беспокоит зуд, жжение и чувство инородного тела. Возможно развитие на фоне вазомоторных расстройств. Воспалительная стадия. На данном этапе наблюдается появление стерильных папул и пустул. Явление также носит название «акне взрослых». Поздняя стадия. Для этой формы характерна ринофима — доброкачественное опухолевое изменение тканей носа и щек, которое вызывается имеющимся воспалением, нарушением синтеза коллагена и излишней активностью сальных желез.

Наш эксперт поясняет, что, несмотря на то, что, как правило, стадии заболевания следуют одна за другой, в ряде случаев встречается резкий скачок с переходом сразу в воспалительную фазу, минуя все остальные.

Если болезнь не лечить, она будет прогрессировать и «обрастать» дополнительными проявлениями в виде ощущения сухости и стянутости, кожа станет грубой на ощупь и отечной, сосудистые звездочки будет невозможно скрыть при помощи тональных средств.

Диагностика

Розацеа выявляют, основываясь на собранном анамнезе и визуальном осмотре клинических проявлений. Доктор Журбина отмечает, что сложность диагностики состоит в том, что специфические диагностические тесты отсутствуют. Отличить розацеа от акне позволяет возраст начала заболевания и отсутствие камедонов (узелков, образованных вследствие закупорки протоков сальных желез и имеющих вид черных или белых точек).

Кроме того, заболевание отличает присутствие гиперемии — выраженного притока крови к тканям, жалобы больного на жжение и приливы, а также постоянные шелушение и сухость кожи. Также отличительной особенностью проблемы является тот факт, что розовые угри «атакуют» лицо, избегая остальных частей тела.

При проведении диагностики и выборе тактики лечения важно дифференцировать розацеа от обыкновенных акне, системной красной волчанки, саркоидоза, фотодерматита, лекарственного и периорального дерматита, гранулемы кожи.

При обнаружении недуга пациенту желательно пройти ряд дополнительных обследований, чтобы выявить возможное наличие сопутствующих заболеваний, которые могли стать спусковым механизмом для развития розацеа, и как можно скорее приступить к комплексной терапии. Рекомендованы следующие исследования:

- анализ на уровень гормонов в крови;

- ФГДС или рентгенография желудка;

- тесты на состояние иммунной системы в целом.

Лечение и профилактика

Если говорить о схеме лечения розацеа, то Надежда Журбина подчеркивает, что главной целью проведения терапии является не полное излечение (к сожалению, на данный момент оно невозможно), а контроль за клиническими проявлениями, который выражается в следующем:

- больному рекомендуется избегать воздействия негативных факторов, которые могут спровоцировать рецидив заболевания;

- применение антибиотиков (наружно и/или внутрь), кремов, гелей и мазей на основе азелоиновой кислоты или ивермектина;

- если лечение не дает ожидаемых результатов, в некоторых случаях возможно применение внутрь препаратов с изотретиноином;

- при ринофиме может помочь дермабразия и удаление тканей;

- при телеангиэктазии показано косметологическое лечение: лазерная коррекция сосудов, фототерапия IPL, поверхностные пилинги, бережная и физиологическая биореветализация, домашний кислотный уход согласно типу кожи.

Важно! Любое лечение должен назначать только врач!

В отличие от многих кожных заболеваний, в случае с розацеа диета особой роли не играет, но соблюдение режима питания и отказ от вредных продуктов в любом случае благотворно скажется на общем состоянии организма и облегчит борьбу с недугом. Для профилактики обострений Доктор Журбина дает следующие советы:

- пересмотрите свой рацион, откажитесь от употребления острых специй, способствующих расширению сосудов, жирного, сладкого и копченого;

- избегайте вредных привычек;

- умывайтесь водой комфортной температуры;

- перед входом на солнце наносите солнцезащитные средства;

- внимательно следите за тем, чтобы в составе ваших косметических продуктов отсутствовал спирт;

- откажитесь от использования скрабов;

- старайтесь избегать резкой смены температурных режимов.

Розацеа не поддается полному излечению, однако при своевременном обращении к врачу и строгом соблюдении всех назначений удается добиться стойких положительных результатов.