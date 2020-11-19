Запашный выписался из больницы после перенесенного COVID-19

Москва, 19 ноября. Дрессировщик Аскольд Запашный выписан из больницы, куда попал несколько дней назад в тяжелом состоянии.

В ночь на 17 ноября стало известно, что Запашный был экстренно госпитализирован из-за артериальной гипотензии — резкого снижения давления. СМИ сообщали, что артиста сразу перевели в реанимацию.

В интервью порталу «СтарХит» дрессировщик заявил, что сейчас уже чувствует себя хорошо и находится дома. Выяснилось, что артист перенес коронавирус.

«Коллапс случился. Уже лучше, спасибо. Скорее всего, побочные эффекты после COVID–19. Боялись, что тромб. Все обошлось», — рассказал Запашный.

Художественный руководитель Большого московского цирка уже готовится к запланированным выступлениям звезды.

Днем ранее о выздоровлении после перенесенной коронавирусной инфекции сообщил актер и шоумен Сергей Светлаков. Он был госпитализирован в одну из московских больниц на прошлой неделе. Медики зафиксировали у него незначительное поражение легких, но в целом его состояние было стабильно. Будучи в больнице Светлаков признался, что страдал от сильных головных болей. По его мнению, это стало следствием COVD-19.

Недавно сообщалось, что цирки оказались одними из самых незащищенных организаций во время пандемии среди учреждений культуры. Даже после снятия ограничений в стране к полноценной работе смогли приступить только три цирка — Большой Московский, Казанский и Никулина на Цветном бульваре. Брат Аскольда Эдгард Запашный подробно рассказывал о тратах учреждений в условиях пандемии.