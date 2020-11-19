Академик Тавадян: более 20 регионов РФ близки к выходу на плато по COVID-19

Москва, 19 ноября. Свыше 20 российских регионов близки к выходу на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. На это указал академик РАЕН Агаси Тавадян.

Темпы распространения COVID-19 в России существенно снизились по сравнению с показателями развития эпидемиологической ситуации две недели назад. Сейчас наблюдается сокращение числа случаев заражения в большинстве регионов. Однако делать поспешных выводов не стоит, отметил специалист.

«Выход на плато уже заметен в ряде регионов... в основном динамика роста заболеваемости стабилизируется. Есть признаки того что в скором времени наступит пик», — сказал Тавадяна.

Отечественные медики обратили внимание на три существенных опасности, которые несет в себе новый тип коронавирусной инфекции. Врачи подчеркнули, что риску подвержен любой пациент.