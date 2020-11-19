Кажется, в профессии фотограф нет ничего сложного. Достаточно купить хорошую камеру и активно снимать все вокруг. А клиенты и заказчики подтянутся, ведь настоящий талант сегодня продвигать несложно. Есть социальные сети, «сарафанное радио», да и фотографии всем нужны…

Но на практике все оказывается совсем иначе. Фотографов с мировым именем — единицы, а новички часто упираются в проблему бешеной конкуренции на рынке. Идеалы профессии, созданные ее неверным восприятием, быстро рушатся. Так что же в специальности фотограф происходит на самом деле? Как становятся мастерами фотокамеры? Где этому учатся? И сколько зарабатывает фотограф? На вопросы о тонкостях профессии журналисту ФАН ответила практикующий фотограф Анна Лебедева. И помогла нам развеять 8 популярных мифов об этой специальности.

Миф 1. Фотографом может стать каждый

Примерить на себя образ мастера фотокамеры, действительно, может каждый. Сегодня камерой оснащен любой смартфон, а делать селфи и снимать все вокруг модно. Так почему бы не делать это за деньги?

«Вокруг любой творческой профессии всегда создаются радужные представления, — комментирует Анна Лебедева. — Как правило, со стороны видятся только плюсы: ходишь, нажимаешь на кнопку и получаешь «шедевр». Становишься знаменитым, общаешься с известными людьми, бываешь во всех уголках мира. Но, к сожалению, все не так просто».

Фотография — это, в первую очередь, творчество, но и творчеством можно заниматься на профессиональном уровне и оставаться «любителем». Любитель фотографирует для себя, для души. Профессионал зарабатывает фотографией на жизнь. Но его заработки, в первую очередь, зависят от практических навыков и опыта, а еще — от личностных качеств и «божьей искры», которая есть не у всех.

Навыки и опыт формируются годами: умение видеть кадр не возникает «из ниоткуда», а развивается постепенно, с увеличением «насмотренности». Важны технические знания, умение работать с оборудованием и графическими программами. Нужны креативность и чувство композиции. Наконец, важна быстрая реакция, чтобы запечатлеть тот самый момент, которого профессионал может ждать часами. Но, как и в любой профессии, обладание техническими навыками не гарантирует мастерство.

«Научить фотографировать можно любого, — уверена Анна Лебедева. — Но стать фотографом сможет не каждый. Помню, в свое время я показывала первые работы профессионалу и спрашивала: «Сможет из меня выйти фотограф?». Он тогда ответил: «Вопрос не в том, как ты сейчас снимаешь, а в том сможешь ли ты снимать с горящими глазами лет через 20». Работа должна приносить удовольствие, быть в кайф. Я искренне верю, что успеха в профессии можно достичь, только когда вы выбираете ее сердцем».

Миф 2. В работе фотографа — сплошные плюсы

Плюсов в этой специальности, и правда, много. Это возможность творческой самореализации, ведь мастер фотокамеры — все-таки больше художник. Профессия позволяет попробовать себя в различных жанрах и определиться с тем, какой нравится больше всего.

Многие мастера работают в свободном графике. В этой сфере много самозанятых и индивидуальных предпринимателей, учредителей ООО. Планировать графики съемок можно по своему усмотрению на следующий день, неделю, месяц.

Не нужно сидеть на одном месте и быть привязанным к офису или студии. Профессия позволяет посмотреть мир и открыть для себя много новых красивых мест. Travel-фотографы, пейзажисты, — мастера этих направлений ездят по разным странам, чтобы привести интересные кадры. Даже в семейной или портретной фотографии важен поиск лучшего места для съемки для реализации идеи. А потому скучать точно не придется.

С ростом востребованности можно проводить мастер-классы для начинающих фотографов, и для этого ездить по другим городам России или мира. Если вы знаете иностранные языки, работать можно где угодно.

Но есть в профессии фотографа и минусы, о которых не подозревают те, кто только пытается освоить специальность.

Высокая конкуренция. В каждом городе много практикующих фотографов, и чтобы выделиться, найти клиентов и заказчиков вам придется делать такие работы, которые позволят отличаться от других. Многое зависит от специализации, в которой вы предполагаете развиваться, от организаторских способностей. При этом вам придется конкурировать не только с профессионалами, но и с любителями.

«Когда я стала фотографом, только ленивый не сказал мне: «И ты туда же» и «Сколько вас развелось», — рассказывает Анна Лебедева. — Улучшение качества камер в телефонах многим дает ощущение ненужности профессиональной фотосъемки. Это в большей степени касается семейной и детской фотографии, фото для Instagram. Вывод — ваши работы должны быть на таком уровне, чтобы их было невозможно или очень сложно повторить любителю».

Работа без выходных и праздников. А еще ненормированный рабочий день. Когда вы работаете с клиентами, проводите семейные или свадебные фотосессии, съемки приходятся на выходные и праздничные дни. Длительность съемки может составлять один час, а может затянуться и до 12 часов. Добавьте к этому время на подготовку, отбор фотографий, их обработку… Времени на отдых или на близких остается совсем мало.

Сезонность. Главные «рабочие» месяцы свадебной фотографии — с марта по октябрь, а в зимнее время наступает спад. Семейные фотосессии актуальны в декабре, в преддверии Нового года, а в январе и феврале неизбежно затишье. Заработки фотографа нельзя назвать стабильными.

Совмещение профессий. Это только кажется, что фотограф лишь нажимает на кнопку, а потом радует клиентов отличными, красивыми снимками. До момента фотосъемки и после нее специалист выполняет десятки других, «рутинных» задач.

«Если вы только в начале пути, — продолжает Анна Лебедева, — вы должны понимать, сегодня фотограф — это ретушер, продюсер и стилист. Уже есть запросы, чтобы он был еще и визажистом. Плюс он должен быть психологом, маркетологом, менеджером по продажам и своему продвижению, SMM-щиком, PR-специалистом. Это стандартный минус для всех, кто работает на себя».

И нельзя забывать о профессиональных заболеваниях. Оборудование, используемое для съемок, совсем не легкое. Позы, чтобы запечатлеть кадр, часто приходится принимать не физиологичные. Сидячей работы за компьютером при обработке снимков куда больше, чем работы «на натуре». Все это бьет по здоровью позвоночника и глаз.

Миф 3. Чтобы работать, достаточно купить хороший фотоаппарат

Хорошая фотокамера — далеко не единственный вид техники, который использует профи. Мастерам своего дела нужно куда больше специализированного оборудования.

Сегодня базовый профкомплект — это фотокамера, минимум 1-2 объектива, фотовспышка. Стоимость набора профессиональный техники начинается примерно от 300 тысяч рублей.

Потребуется мощный компьютер с большим монитором и пакетом профессиональных графических редакторов (программы Photoshop, Lightroom, CameraRaw и другие). Нужны жесткие диски для хранения огромного количества снимков. Необходимо световое оборудование, дополнительные объективы, и этот список можно продолжать в зависимости от выбранной специализации.

Часть оборудования на первом этапе можно не покупать, а взять в аренду. А вот избежать затрат на обучение не получится.

«Помимо получения базовых знаний специалист постоянно совершенствует свои навыки, — уточняет Анна Лебедева. — Даже если вы решите изучать графические программы по урокам в YouTube, то съемке без практики научиться невозможно».

Добавьте к этому затраты на творческие некоммерческие съемки. Они необходимы как в начале творческого пути для создания портфолио и саморазвития, так и для совершенствования навыков, которые профессионал оттачивает постоянно.

Миф 4. Фотограф работает с фотографией, а не с людьми

Популярное заблуждение заключается в том, что настоящий фотограф незаметной тенью присутствует на мероприятиях или рядом с людьми и запечатлевает яркие кадры. При этом общение с «моделями» сведено к минимуму.

На самом деле, фотографы работают не только с техникой. Большую часть времени они посвящают общению с людьми. А потому одно из важнейших качеств мастера — коммуникабельность, умение и желание уделить внимание клиенту.

Особенно это важно при съемке не профессиональных моделей, а простых людей. Один из главных вопросов, которые задают новички, как расслабить модель? Для этого нужно общаться, найти с человеком общий язык, быть психологом, попытаться понять его страхи и трансформировать их в уверенность. Для этого мастер придумывает отвлекающие маневры, буквально на ходу предлагает способы, которые помогают клиенту почувствовать свою уникальность. Замкнутый и необщительный человек не справится с этой задачей.

«Чтобы стать хорошим фотографом, нужно быть так же организатором, — продолжает Анна Лебедева. — Если ваши клиенты — обычные люди, готовиться к съемке приходится задолго до ее начала. Нужно понять, что хочет получить клиент, разработать концепцию, подобрать локацию — будет ли это фотостудия, улица или лес. Нужно найти визажиста и стилиста для съемки, продумать образы и дать рекомендации по одежде, расписать тайминг и разослать всем координаты места съемки. И только после этого можно приступать к «непосредственной работе».

Миф 5. Настоящий мастер может сфотографировать все

В профессии фотографа есть специализации. Мастера со временем определяются с объектами фотосъемки. А потому профи в сфере фуд-фотографии, снимающий еду и продукты, вряд ли будет снимать свадьбы и детские дни рождения.

«Когда мне говорят, что «я снимаю все», лично для меня это означает: я не снимаю ничего хорошо, — отмечает Анна Лебедева. — Профессиональный фотограф, безусловно, может снять все лучше начинающего. Но некоторые направления съемок требуют определенных навыков, без которых фотограф будет либо долго снимать, параллельно продумывая, как это сделать, либо не сможет сделать снимки требуемого качества».

Специализаций в профессии множество. Фотограф может сконцентрироваться на съемке фотографий:

свадебных — с церемоний, lovestory, постановочные портреты;

репортажных — с вечеринок, конференций, мероприятий;

рекламных — для рекламных кампаний;

портретных — постановочная или «живая» фотосъемка людей;

детских и семейных;

newborn — фотосъемка младенцев с первого дня жизни и до двух недель;

предметных — съемка предметов в рекламных и художественных целях;

food — фотосъемка еды, блюд обычно для ресторанов и рекламных агентств;

социальных — поднимающих острые вопросы о жизни общества;

пейзажных, уличных, политических…

Некоторые появились только в последние годы. Это сфера визуализации бренда — создание фотографий, необходимых для формирования правильного образа бренда в социальных сетях. И аэрофотография — снимки с дронов, которые сохраняют моменты свадеб, используются для рекламных кампаний.

Профессионал не может позволить себе «распыляться» в разных, зачастую совершенно непохожих направлениях работы. И концентрируется на одном или на нескольких родственных, например, семейной и детской, портретной фотосъемке.

Миф 6. Обучение профессии фотограф не нужно, важна только практика

Считается, что фотограф — это профессия, в которую приходят из хобби, и никакого специального образования в этой сфере не нужно.

«Образование важно, — уверена Анна Лебедева. — Это позволяет получить базовые знания и навыки, необходимые для создания работ хорошего качества. Как его получить, решать вам: будет ли это вуз, переквалификация, курсы, индивидуальное или самостоятельное обучение… После нужны много часов практики и наработка портфолио. И в течение всей своей карьеры фотограф продолжает учиться».

Образование можно получить в вузе: навыкам фотосъемки обучают на факультетах журналистики и операторского мастерства. Если высшее образование уже есть, можно пройти переквалификацию по специальности «фотограф». В крупных городах есть школы фотографии и профильные курсы, которые дадут базовый пласт знаний. Конечно, можно попытаться освоить их самостоятельно, читая книги или просматривая обучающие уроки.

«Правда в том, — уточняет Анна Лебедева, — что пойдете ли вы учиться в школу фотографии или будете заниматься самообразованием, вы потратите примерно одинаковое время на обучение и практику. Во втором варианте, возможно, путь будет длиннее».

Миф 7. Любые курсы — старт к успешной работы фотографа

На самом деле, выбор курсов исключительно важен, занимались ли вы до этого фотографией или нет. Новичку нельзя верить, когда обещают научить фотографировать за 15 минут или вывести в ТОП-мастеров за один мастер-класс. Все это просто рекламные трюки. Настоящее мастерство придется оттачивать месяцами.

Если у вас уже базовые знания, продолжайте обучение у фотографов, чьи работы вам нравятся, опыт которых вы хотели бы перенять. Если базы нет, как и массы времени на обучение, внимательно изучайте преподавательский состав, программу курса и отзывы.

Преимущество курсов — в получении «концентрированных» знаний в течение небольшого отрезка времени. Недостаток — зависимость качества курсов от квалификации преподавателя и его желания передать свои знания и опыт. Далеко не все хорошие фотографы могут быть хорошими учителями. Из-за этого часто на курсах дают лишь поверхностные знания, которых для полноценной работы недостаточно.

«Сегодня активно набирает обороты дистанционный формат обучения, — комментирует Анна Лебедева. — Удаленно можно изучить теорию, но без практики она — пустой звук. Мастер-классы и покупка видеоуроков, на мой взгляд, подходят тем, у кого уже есть база. А дальше только путем многочасовой практики вы сможете понять, усвоили ли материал или нет».

Миф 8. Все фотографы получают большую зарплату

Профессионал с большим портфолио, конечно, может трудоустроиться официально. Фотографы нужны в информационных агентствах, печатных и интернет СМИ, рекламных агентствах. В этом случае уровень заработка будет ограничиваться зарплатой. В центральных СМИ он будет выше, чем в региональных.

Но чаще всего сколько зарабатывает фотограф, во многом зависит от его профессионализма и востребованности, связей и везения. А также вариантов заработка, который мастер определяет для себя сам. Основных будет несколько.

Коммерческая фотография. Фотограф получает гонорар за съемку. Арт-фотография. Профессионал, как художник, создает работы и продает их через галереи. И здесь рассчитывается ценность каждого отпечатка: чем меньше копий, тем они дороже. Например, на известной фотоярмарке ParisPhoto в Париже работы в среднем продают за 5-15 тысяч евро и выше. Но прийти к такой стоимости может только профессионал с именем. Также непросто найти галерею, которая возьмется продавать ваши работы. Продажа через фотостоки. Фотографии загружают в банк фотостока, и фотограф получает деньги, когда его работы покупают пользователи.

Основной вариант заработка, конечно, коммерческая фотография. И здесь разброс цен может быть очень большим. Начинающие фотографы готовы снимать за 500 рублей в час, профессионалы берут дороже. Например, в Москве стоимость семейной фотосессии начинается от 10 тысяч рублей. Свадебная фотосъемка оценивается в 7-10 тысяч рублей в час и выше.

«Новички выходят на рынок с заниженными ценами, — комментирует проблему Анна Лебедева, — тем самым демпингуя цены и срубая сук, на котором они еще даже не сидят. Клиенты же, видя разброс цен, часто не понимают, за что платить фотографу большие деньги, ведь он всего лишь нажимает на кнопку. Это рушит и без того шаткий рынок профессиональной фотографии».

Важно понимать, что качество работы фотографа всегда зависит от его опыта и профессионализма. А профессионал не будет работать себе в убыток. Чтобы подсчитать стоимость услуг, Анна Лебедева советует оценить себестоимость съемки, собственный опыт и портфолио. Как показывает практика, делают это далеко не все, из-за чего часто работают себе в минус.