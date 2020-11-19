Эксперт дал прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 в регионах РФ

Москва,19 ноября. Прогноз, основанный на статистике по COVID-19, показывает, что спад заболеваемости почти во всех регионах России начнется в конце ноября.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян создал прогноз на основе официальных данных по распространению коронавируса по России. Регионы были распределены на четыре группы в зависимости от динамики распространения.

«В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех», — сообщил Тавадян РИА Новости.

Несмотря на тенденцию к стабилизации в некоторых регионах, эксперт советует не расслабляться и соблюдать предписанные меры: ношение масок и социальную дистанцию. Это прямо влияет на динамику заболеваемости.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин поручил правительству организовать дополнительные выплаты медикам в регионах по новому формату: расчет идет на основе количества смен работы с коронавирусными больными. Глава государства также обратил внимание на тот факт, что ожидание результатов ПЦР-тестирования 48 часов — слишком долго.