Эксперт назвал способы защиты бесконтактной карты от мошенников

Москва, 19 ноября. Мошенники используют специальные устройства для кражи денег с бесконтактных карт, сообщили в Роскачестве.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко скептически относится к историям из Сети о том, что преступник в очереди или в тесной давке в транспорте считывал деньги с чужих карт. Если бы такая ситуация и произошла, на картах установлен лимит на снятие денег без ввода PIN-кода — 1000 рублей.

Если опасения все же остаются, эксперт советует хранить карту в кошельке среди дисконтных карт, во внутреннем кармане одежды платежной стороной к телу.

И все же способы кражи денег с бесконтактной карты существуют, но, по словам специалиста, они сложнее, чем об этом говорят «городские легенды». Для этого мошенники используют специальные устройства типа искусственных терминалов (эквайринг).

«Для того, чтобы на них выставить сумму и потом списать средства, надо коснуться карты, причем не дистанционно, а на очень небольшом расстоянии (в сантиметрах), и сделать это незаметно для пользователя», — объясняет Кузьменко в беседе с агентством «Прайм».

Самым распространенным способом кражи денег с карты остается взлом онлайн-банка. Чтобы избежать неприятностей, в Роскачестве советуют придерживаться антифишинговых правил: не посылать никому в мессенджерах платежные реквизиты и не вводить данные карты на подозрительных сайтах.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) предложила Центробанку организовать прямой обмен данными между участниками рынка о подозрительных операциях. Это позволит увеличить скорость обмена сведениями в пять раз.