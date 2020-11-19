Более 56 млн человек в мире заразились коронавирусом

Вашингтон, 19 ноября. Количество случаев заболевания COVID-19 на планете перевалило за отметку 56 млн.

Сейчас общее число заражений SARS-CoV-2 в мире составляет 56 051 621. Летальных случаев насчитывается 1 345 639. Побороть болезнь смогли более 35,9 млн пациентов.

Соответствующие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Он суммирует сведения федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Ученые центра «Вектор» продолжают работу над еще тремя вакцинами для профилактики коронавируса. В настоящее время в России зарегистрировано две вакцины от COVID-19.