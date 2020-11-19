Партнеры, заключающие друг с другом брак, не всегда задумываются о том, что будет, если эти отношения зайдут в тупик или вовсе прекратятся. Когда люди живут под одной крышей, в планах обычно не просто совместное времяпровождение, но и обустройство быта, решение жилищных проблем, улучшение материальной базы. Брачные отношения приводят к возникновению ряда обязанностей мужа и жены, включая установление особого режима в сфере имущества, которое приобреталось во время брака. И если случилось так, что супруги не смогли преодолеть конфликт и брак расторгается, имущество делится между супругами в установленном законом порядке.

О подробностях процедуры раздела совместно нажитого имущества рассказала эксперт ФАН — адвокат, член Московской коллегии адвокатов Полина Денисова.

Как Семейный кодекс регулирует отношения в случае расторжения брака и последующем разделе имущества супругов?

«Нужно разделять зарегистрированный брак и другой вариант союза — так называемый «гражданский». По факту, гражданским считается как раз брак, зарегистрированный в законном порядке. А незарегистрированный брак — это сожительство», — говорит Полина Денисова.

Официально зарегистрированный брак регулирует личные, имущественные и неимущественные отношения членов семьи. Кто является членами семьи? Супруги, дети, родители, усыновители и усыновленные дети. Семейный кодекс разграничивает личные, имущественные права, права на собственность, а также право каждого из супругов на определенный предмет/объект, или иначе — имущество.

Разделу имущества супругов посвящена статья №38 Семейного кодекса РФ. Раздел имущества может осуществляться до официального расторжения брачных отношений и после подачи заявления. Имущество будет делиться по закону как при согласии обоих супругов, так и при невозможности достижения обоюдного согласия между мужем и женой, в порядке, установленном судом.

Что считается совместно нажитым имуществом? Статус совместного имущество получает в случае, когда оно было приобретено, нажито в период брака. Исключением из него является подаренное либо полученное в качестве наследства одному или обоим супругам. Все, что приобреталось до официальной регистрации брака, во время раздельного проживания, принадлежит каждому из супругов.

Обязательно ли при разделении имущества в 2020 идти в суд? Что такое нотариальное соглашение о разделе имущества?

Супруги могут решить вопросы о разделе имущества, не обращаясь при этом в суд. Закон предусматривает варианты раздела совместно нажитого имущества путем договоренностей двух сторон, при участии адвоката или юриста, специализирующегося в данной сфере.

«При разделе имущества крайне важно учесть, кому и какое имущество при разделе должно достаться. Если мы говорим о компромиссном решении, и супруги все решили без суда, на этот случай у нас существует институт нотариального заверения, согласия о разделе имущества, — рассказывает Полина Денисова. — Супруги приходят к нотариусу, показывают документы, которые подтверждают право собственности на то или иное имущество, и нотариус оформляет соглашение о разделе имущества. Это называется добровольный раздел имущества».

Такое соглашение должно быть обязательно заверено в нотариальном порядке, иначе оно не будет иметь юридической силы.

Задача адвокатов, как привлекаемых специалистов — урегулирование конфликтов интересов в досудебном порядке.

«Я за то, чтобы разрешать конфликты между сторонами мирным путем. Конечно, не всегда это уместно, не всегда возможно, поэтому лучше прибегать к профессиональной помощи третьей стороны — лиц с юридическим образованием. С точки зрения профессиональной этики и трезвого взгляда на ситуацию, это хороший вариант спокойно и быстро отстоять свои интересы», — говорит Полина Денисова.

Еще очень важный момент: разделению подлежит не только совместно нажитое имущество, но и совместно нажитые долги. Неверным является представление, что если кредит оформлен на одного из супругов, то выплачивать его будет именно он. Поэтому, когда супруги решают поделить имущество, лучше руководствоваться здравым смыслом. На практике, раздел имущества через суд не всегда удовлетворяет обе стороны.

Чтобы разделить имущество через суд, один из супругов, несогласный со своей долей, обращается в судебные органы и инициирует исковое производство. Соответственно, он описывает то имущество, которое необходимо разделить. Суд, учитывая пожелания либо определенные обстоятельства, как то — неделимость вещи или вопросы об установлении ее ценности. Например, однокомнатная квартира в реальности не делится пополам, тогда суд решает выделить каждому супругу по одной второй доли собственности. При этом, ни один из супругов не сможет ей полноценно пользоваться. Либо, присуждая одному право собственности, второму он присуждает денежную компенсацию. Но это все аспекты соглашений.

Как заключение брачного договора влияет на раздел совместно нажитого имущества? Соглашение о разделе совместно нажитого имущества – это часть брачного договора?

Современное общество идет по пути соглашений между конфликтующими сторонами, не доводя дело до судебных разбирательств. Это справедливо и для брачных отношений. Уже довольно давно на практике применяется заключение брачных договоров. Прописанные в договоре условия распределения совместного имущества могут относиться как к тому, что у супругов имеется в общем владении на сегодняшний день, так и к будущему имуществу. В самом начале — на стадии заключения брака — можно зафиксировать что конкретное имущество принадлежит, одному супругу, записано, оформлено на него. Тогда при расторжении брака этот аспект будет учитываться.

Брачный договор, так же как и соглашение о разделе совместно нажитого имущества, подлежит регистрации в нотариальном порядке.

Если вы не хотите оказаться в ситуации, когда, например, материальным обеспечением занимается один из супругов, а второй не имеет постоянных доходов или не зарабатывает, то необходимо предусмотреть вариант брачного соглашения. Допустим, если один из супругов в период совместного проживания не вносил никакой материальный вклад в общее имущество, то по закону все равно оно будет делиться пополам при отсутствии других соглашений.

Хотелось бы, чтобы будущие супруги понимали, что брачный договор и соглашение о разделе имущества — разные вещи. Они не должны друг другу противоречить, но могут дополнять.

Брачный договор заключается до регистрации официального брака, либо в период брака. И не может быть заключен после его расторжения. Соглашение, как вариант регулирующего документа, может быть подписано во время зарегистрированных отношений и после процедуры развода.

В содержании брачного договора часто прописаны пункты по взаимному содержанию супругов, разделение сфер материальной ответственности — кто и за что будет платить в брачных отношениях, участие в доходах друг друга. Соглашение о разделе имущества регулирует только имущественные вопросы.

Брачный договор предусматривает возможность изменения статуса собственности супругов. Например, квартира, находящаяся в собственности мужа еще до брака, согласно договору, перестает быть таковой и переходит в разряд общего имущества. Соглашение о разделе имущества без дополнительных процедур такое изменение не предусматривает.

В какие сроки можно начать процедуру раздела совместного имущества?

При судебном разделе нажитого в ходе совместной жизни имущества следует понимать, что в нашей практике применяют срок исковой давности, он общий и составляет 3 года. Таким образом, мы можем говорить о разделе совместного имущества в течение 3 лет после расторжения брака.

Но Гражданский кодекс регламентирует и восстановление срока исковой давности. Вдруг кому-то из супругов не было известно о наличии какого-либо имущества второй половины. В этом случае срок можно восстановить.

В каких случаях подается исковое заявление в суд о разделе имущества?

Разрешение имущественных вопросов между супругами через суд необходимо в тех ситуациях, когда отношения между супругами переполнены недоверием и обсудить мирным способом порядок раздела имущества не удается. В этом случае один из супругов подает исковое заявление в суд.

Перед подачей заявления нужно составить перечень тех объектов и вещей, которые вы хотите разделить с партнером. Потому как разделить можно только имущество, которое указано в рамках требований. Стоит также отметить, что подаренные вещи и объекты разделу в случае развода не подлежат.

Далее исковое заявление отправляется в суд, вместе с документами о собственности и предполагаемой стоимости имущества. Помните, что если стоимость имущества не превышает 50 000 рублей, то исковое заявление можно передать на рассмотрение мировому судье, при условии, что других имущественных споров между вами нет. Полученное по итогам заседания суда решение можно обжаловать в течение месяца.