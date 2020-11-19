Профессор назвал фактор, усугубляющий тяжесть коронавируса

Москва, 19 ноября. Курение негативно сказывается на течение COVID-19, поскольку наносит серьезный удар по системе дыхания.

Профессор Первого Московского государственного медуниверситета им. И. М. Сеченова Андрей Демин предупредил, что курение сильно уменьшает внутренние резервы, заложенные в человеческий организм природой.

«Когда человек курит или употребляет алкоголь, но ему кажется, что он полностью здоров, то у него эти функциональные резервы резко снижаются. А когда организм еще нагружается заболеванием, особенно таким неприятным, как вирусные болезни, вроде COVID-19, тогда уже получается видно дно. Кто-то это дно начинает даже пробивать», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Хорошая новость для курильщиков: при отказе от вредной привычки функциональный резерв можно восстановить. Отказ от курения укрепит иммунную систему, что поможет противостоять вирусам.

Ранее сообщалось, что американские ученые медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили, что курение вейпа повышает риск заражения COVID-19. У любителей вейпа симптомы болезни проявляются в более тяжелой форме. Основываясь на анализе статистических данных, ученые пришли к выводу, что молодежь, которая курит вейп, в пять-семь раз чаще заболевает коронавирусом по сравнению с теми, кто не курит электронные сигареты.