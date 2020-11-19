Перхоть оказалась признаком опасной болезни

Лондон, 19 ноября. Наличие перхоти может свидетельствовать о развитии болезни Паркинсона. Об этом сообщили ученые из Великобритании.

Исследование на эту тему провели члены британского общества по изучению болезни Паркинсона. Опасность представляет себорейный дерматит, который проявляется в виде перхоти на ранней стадии.

При тяжелых формах себорейный дерматит протекает с покраснением головы. Кожа покрывается маленькими чешуйками, а в некоторых случаях появляется мокнущая сыпь.

Себорейный дерматит является воспалительным заболеванием. Оно поражает кожу головы и тела с активными сальными железами. Обычно это заболевание развивается на фоне проблем с гормонами.

Ученые из США ранее обнаружили неизвестное смертельное заболевание. Его особенность заключается в том, что оно поражает исключительно пациентов мужского пола.