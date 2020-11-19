Россия добивается досрочного освобождения из тюрьмы в США Миры Тэрады

Россиянка Мира Тэрада, приговоренная к тюремному сроку в США, должна быть освобождена и депортирована в Россию в январе 2021 года. Но учитывая особо суровые условия содержания, Россия надеется на досрочное освобождение соотечественницы, рассказала ФАН член Общественной палаты, входящая в рабочую группу по защите прав соотечественников за рубежом при российском омбудсмене Мария Бутина.

«Официально у Миры стоит срок освобождения в январе, — объясняет Мария Бутина. — Но мы стараемся, чтобы ее выпустили раньше, потому что сейчас она содержится в особо строгих условиях. В связи с коронавирусом заключенных выпускают на улицу только один раз в неделю всего на 15 минут, их ограничивают в приобретении продуктов, общении по телефону и видеосвязи. Это очевидно нарушает права заключенных и Миры, в частности. Тяжесть условий содержания должна быть учтена судом».

Российские представители надеются на то, что соотечественницу депортируют на родину сразу после освобождения, без задержки в миграционном центре.

Напомним, Мира Тэрада (до 2017 года — Оксана Вовк) была задержана в Финляндии 15 декабря 2018 года по запросу США и на основании ордера Интерпола. Без предъявления обвинения россиянка провела шесть месяцев в Финляндии в тюрьмах строгого режима. В 2019 году с нарушением всех международных протоколов ее экстрадировали в Соединенные Штаты, причем без уведомления стран авиапересадок.

По данным правозащитников, во время содержания в изоляторе в городе Александрия (штат Вирджиния) Миру вынудили подписать признание в отмывании средств по делу о контрабанде наркотиков совместно с бывшим мужем Алетом Тэрада. Так она избежала значительно более серьезного обвинения в контрабанде наркотиков и возможного тюремного срока в 10 лет. Мария Бутина называет это «выбором без выбора».

«Я была в том же отделении в Александрии, но в другое время, — рассказывает собеседница ФАН. — И могу представить, в каких условиях она там находилась. Ее держали в одиночной камере длительное время, свыше 15 дней, что по международным гуманитарным конвенциям признано пыткой».

Мира Тэрада прошла транспортировку через три тюрьмы, дважды переболела в дороге, но ни разу не получила медицинской помощи. В разговоре с Марией Бутиной россиянка сообщила, что чувствует себя нормально, но сохраняются серьезные проблемы со здоровьем, поскольку в американской тюрьме не предоставляется медицинское обеспечение и не проводятся обследования.

У россиянки ослаблен организм после перенесенных болезней, и она по-прежнему нуждается в операции на ноге: в 2016 году муж Алет Тэрада во время ссоры ранил ее из огнестрельного оружия. Отметим, насилию со стороны мужа Мира подвергалась все время замужества. Еще в день свадьбы Алет Тэрада ударил ее при гостях в ресторане, а во время семейной жизни неоднократно избивал, унижал, связывал, применял электрошокер и запрещал пользоваться мобильным телефоном. Только находясь в заключении Мира смогла избавиться от его влияния и подать на развод. На суде адвокат Тэрады назвал ситуацию своей подзащитной «сплошной историей насилия».

Как стало известно ФАН, в тюрьме россиянка написала книгу — материалы смогли получить ее соотечественники в США. По словам Марии Бутиной, эта книга после публикации сможет вдохновить многих женщин, оказавшихся в условиях домашнего насилия, а сама Мира после освобождения планирует примкнуть к борьбе за права таких женщин. Что же касается положения самой Миры, то активное движение против насилия в США MeToo никак не повлияло на судьбу россиянки.

«Когда дело доходит до кейсов россиян, все американские движения за права человека автоматически останавливаются, — обратила внимание Бутина. — Суд не учел того, что супруг издевался над ней, избивал, прострелил ногу. То, что происходит с Мирой — заведомо негативное предвзятое отношение по национальному признаку».

В ближайшее время в России, а также в социальных сетях запустится программа поддержки Миры Тэрады, рассказала ФАН Мария Бутина. На примере другой россиянки — Богданы Осиповой — видно, что соотечественники откликнулись на призыв и помогли ей после освобождения вещами и деньгами. Правозащитники надеются, что так же сердечно они отзовутся и на просьбу помочь Мире.

«Я давно не видела таких сильных людей, — призналась Бутина. — Мы с ней за это время стали практически сестрами. Каждый раз, когда мы общаемся, она держится молодцом, улыбается. И конечно, больше всего она сейчас хочет вернуться в Россию, где ее ждет мама. Русский дух в ней очень силен. Я думаю, она может рассчитывать на поддержку россиян, ведь у русских принято поддерживать своих».

В защиту Миры ее мама и российский работодатель письменно подтвердили суду, что у нее есть хорошая работа в России. В поддержку Тэрады высказалась американский пастор из баптистской церкви, которая общалась с россиянкой на кружках по изучению Библии, а также руководительница тюремного кружка по искусству. Известно, что в американской тюрьме она занималась по образовательной программе Джорджтаунского университета для заключенных и участвовала в добровольных трудовых программах.

Российские представители надеются на то, что все эти факторы, включая упомянутые условия содержания в ситуации пандемии коронавируса в мире, позволят россиянке выйти на свободу раньше официального срока.