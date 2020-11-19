Овдовевшая из-за сухого льда Диденко подыскивает на праздники дом с сауной

Москва, 19 ноября. Блогер Екатерина Диденко запланировала вечеринку на Новый год в доме с бассейном и сауной.

В сторис на своей странице в Instagram она сообщила подписчикам, что ищет «домик на большую компанию в Подмосковье». Отдыхать друзья планируют с 31 декабря по 3 января. При этом она уточнила, что в доме должна быть сауна и бассейн.

Чуть позже в сторис Диденко, называющая себя «аптечным ревизорро», пожаловалась, что ее затравили из-за опубликованного объявления. По ее словам, в Сети пользователи начали строить предположения о том, что она специально загубила своего супруга в феврале с использованием сухого льда, а теперь якобы хочет избавиться от нового избранника таким же способом.

В ответ она напомнила, что трагедия, помимо ее супруга, унесла жизни еще двух человек, а все произошедшее было несчастным случаем.

Диденко получила скандальную известность после вечеринки, которую супруг устроил в честь ее дня рождения в феврале. Он закупил 25 килограммов сухого льда и во время празднования в сауне высыпал его в бассейн. В результате пошла химическая реакция, и гости начали задыхаться. Муж блогера и еще два человека погибли.

В начале ноября Диденко сообщила своим подписчикам, что вновь беременна. Отцом ребенка станет актер Влад Черных. В подтверждение новости звезда соцсети опубликовала фотографию с положительным тестом на беременность.