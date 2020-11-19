Кедми на пальцах объяснил ядерное превосходство России над США

Москва, 19 ноября. США не готовы развязать ядерную войну против России, поскольку прекрасно понимают, что такой сценарий приведет к их гарантированному уничтожению. Об этом заявил израильский военно-политический эксперт, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми, комментируя возможность начала третьей мировой войны. Кедми обратил внимание, что Вашингтон вряд ли решится устроить военную авантюру, поскольку американские военные эксперты Пентагона осознают всю тяжесть последствий такого необдуманного решения, передает «Экономика Сегодня».

Яков Кедми, в первую очередь, проанализировал геополитическую ситуацию на международной арене и пришел к выводу, что Вашингтон будет избегать военного противостояние с Россией, поскольку за агрессию США могут заплатить слишком высокую цену.

Политический эксперт углубился в историю и напомнил, что даже во времени Карибского кризиса, когда США имели стратегическое преимущество, обладая большим запасом ядерного оружия, Вашингтон отказался от идеи ядерного удара по СССР, понимая, что Москва может произвести ответную атаку.

Сейчас же ситуация кардинально изменилась, поскольку на вооружении России стоит современное вооружение, способное уничтожить армию и военные объекты в США в кротчайшие сроки. Кедми прежде всего объяснил ядерное превосходство Москвы над Вашингтоном, обратив внимание, что российские комплексы обладают уникальными характеристиками, гарантирующими успех военной операции.

«Возможности России позволяют ей уничтожить США до того, как первые американские ракеты долетят до ее территории. Никогда в истории стратегический перевес не был настолько в пользу РФ. Такого не было даже у США после войны. Этого могут не понимать разного рода кухонные эксперты, но это хорошо осознают в Пентагоне», — резюмировал эксперт.

Ранее Яков Кедми высказался о решении России ввести в Нагорных Карабах миротворческий военный контингент. Он обратил внимание, что такая стратегия полностью исключает возможность эскалации военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.