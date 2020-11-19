Организаторы озвучили новые правила «Евровидения-2021»

Москва, 19 ноября. Организаторы музыкального конкурса Евровидение-2021 озвучили новые правила, согласно которым музыкантам нужно будет заранее записывать выступление.

Для участия в конкурсе в следующем году музыкантам, согласно новым правилам, нужно будет сделать студийную запись концертного выступления и отправить ее организаторам до начала конкурса. Это делается на тот случай, если из-за пандемии коронавируса живые выступления вновь нельзя будет проводить.

К записи есть несколько строгих требований. В частности, она делается в реальном времени, как это было бы на самом Евровидении. Публиковать видео до самого конкурса запрещено, передает «Газета Кемерова».

Никаких спецэффектов при записи выступления использовать нельзя, на все организаторы дают только три дубля. За процессом могут по видеосвязи наблюдать организаторы и сотрудник ведущей вещательной компании.

Все записанные выступления артисты должны представить организаторам до конца марта.

Евровидение-2020 отменили из-за пандемии COVID-19. Позднее организаторы решили оставить в силе результаты жеребьевки полуфиналов. Таким образом, страны, которым в этом году выпало участвовать в первом и втором полуфиналах, останутся в тех же списках в Роттердаме в 2021 году.

В это году Россию должны были представлять Little Big с песней Uno. За короткое время клип петербургской группы собрал рекордное количество просмотров на YouTube-канале музыкального конкурса. На сегодняшний день ролик посмотрели 165 млн раз. До этого рекорд по просмотрам установила израильская певица Нетте Барзилай со своим клипом на песню Toy.