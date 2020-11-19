Суточная смертность от COVID-19 в США достигла полугодичного максимума

Вашингтон, 19 ноября. Показатель смертности среди пациентов с COVID-19 в США достиг рекордного уровня за последние шесть месяцев, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.

Согласно обнародованным данным, за минувшие сутки на территории США скончались более 1,7 тыс. человек с коронавирусной инфекцией. Данный показатель стал максимальным за период с 14 мая.

В апреле американские специалисты зафиксировали антирекорд по числу летальных случаев среди зараженных новым типом коронавируса. Тогда количество жертв за сутки возросло до 2,6 тыс. человек.

Темпы распространения нового типа коронавируса в США за последнюю неделю начали возрастать. Темп роста случаев COVID-19 увеличился на 10% в 47 из 50 американских штатов.

Биофармацевтические компании Pfizer и BioNTech ранее сообщили о 95% эффективности разработанных ими вакцины против коронавируса. Препарат уже прошел одну из финальных стадий — клинические испытания. При этом испытания вакцины на прошлой неделе продемонстрировали ее результативность только в 90% случаях.