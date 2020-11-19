Друг Корчевникова рассказал правду о болезни телеведущего

Москва, 19 ноября. Телеведущий Борис Корчевников уже долгое время страдает от тяжелых проблем со здоровьем. Друг актера рассказал о перенесенных звездой заболеваниях.

Корчевников не скрывает своего плохого самочувствия, но не любит вдаваться в подробности. Когда в беседе с коллегами речь заходит о его здоровье, он старается менять тему, объяснил друг телеведущего.

Во время разговора с композитором Игорем Крутым 38-летний ведущий признался, что почти потерял слух. В ходе беседы с Андреем Соколовым он отметил, что в юном возрасте переболел менингитом.

Проблемы со слухом начались у Бориса Корчевникова после обнаружения опухоли мозга. О своем диагнозе телеведущий узнал уже несколько лет назад. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Однако она все равно негативно сказалась на здоровье и эмоциональном состоянии актера.

«Было непросто услышать такой диагноз в самом расцвете сил, но Боря — человек сильный, никогда не сдавался», — рассказал близкий друг Корчевникова.

Сейчас телеведущий вынужден регулярно посещать врачей и следить за своим здоровьем. После новости о болезни Корчевников стал ближе к религии и часто ездит в храмы.

Публично о частичной потере слуха Борис Корчевников признался в начале октября этого года. Соответствующее заявление он сделал в эфире одного из выпусков программы «Судьба человека». Тогда гостем телеведущего стал известный композитор Игорь Крутой.

О проблемах Корчевникова со здоровьем высказывался и один из основателей группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он отметил, что слух актер начал терять после хирургического вмешательства.